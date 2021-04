La Puglia resta in zona rossa: è ancora tra le regioni a rischio alto, contagi in quasi tutti i 257 comuni

Nella Puglia rosso fuoco gli attualmente positivi sono 51047, i pazienti positivi al Covid ospedalizzati 2240. Sono appena quattro in tutta la regione, su 257, i comuni completamente Covid-free, di cui tre in provincia di Foggia (Isole Tremiti compresa)

Vero è che in Italia si osserva una diminuzione generale del livello di rischio, ma in Puglia - così come in Liguria, Toscana e Valle d'Aosta - è ancora alto. Altre quindi regioni d'Italia presentano un rischio moderato, ma quattro sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Rischio basso per Veneto e provincia autonomia di Bolzano

È quanto si legge nella bozza dell'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto superiore di Sanità sulla situazione epidemiologica del Covid-19.

La Puglia è anche tra le otto regioni con un Rt puntuale maggiore di uno insieme a Basilicata, Campania, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta.

La bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute nella settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile evidenzia anche che Sardegna e Valle D'Aosta hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3.

Nella Puglia rosso fuoco gli attualmente positivi sono 51047, i pazienti positivi al Covid ospedalizzati 2240. Sono pochissimi in tutta la regione, su 257, i comuni completamente Covid-free, di cui tre in provincia di Foggia (Isole Tremiti compresa).

Eppure il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24, aveva aperto uno spiraglio sulla possibilità che la Puglia insieme alla Lombardia, alla Campania e alla Toscana, potesse passare in zona arancione: "Hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione", aggiungendo però, "ma vediamo i numeri, perché le scelte si fanno sui numeri".

Locatelli aveva anche ricordato che si doveva tener conto dell'incidenza cumulativa a 7 giorni e che per poter passare in fascia arancione una regione avrebbe dovuto averla inferiore al valore di a 250.