La Puglia torna in zona rossa: tutte le regole da seguire

Per la prima volta la Puglia entra in zona rossa, a partire da domani, come disposto dall'ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. La Puglia ha compiuto il duplice balzo da gialla a rossa, dopo la relazione presentata dalla Regione al Ministro nella quale si riportava che "l'analisi dei dati consolidati più aggiornati sulla situazione epidemiologica evidenzia che alcuni territori provinciali stanno sperimentando un incremento particolarmente sostenuto della circolazione virale" e che "gli Rt provinciali sono tutti superiori all'unità, in modo statisticamente significativo, con i valori più elevati a Bari e Taranto".

Con la zona rossa saranno molte le restrizioni e i divieti. Innanzitutto, tornerà l'autocertificazione che ci accompagnò per tutto il periodo del lockdown e che sarà necessaria per giustificare gli spostamenti.

Spostamenti

Nelle zone rosse sarà vietato lo spostamento tra le regioni e al di fuori del proprio comune. È inoltre vietato circolare all'interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria. Ci si potrà spostare solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, riportati nell'autocertificazione. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo.

Attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive

Tutte le attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, ecc) saranno chiuse. È consentita la vendita con asporto dalle 5 alle 18, ma da consumare non nei pressi dei locali.

Dalle 18 alle 22 la vendita con asporto è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

La consumazione di cibi e bevande è consentita senza limiti di orario solo all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive per i soli clienti alloggiati.

Sono chiusi tutti i negozi al dettaglio eccezion fatta per quelli di generi alimentari e di prima necessità. Resteranno aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono chiusi i mercati, tranne le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Chiusi i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti ecc.), tranne lavanderie e servizi funerari.

Sono chiusi anche musei, cinema e teatri.

Attività motoria