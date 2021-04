La Puglia è tra le zone più a rischio in Europa

Puglia tra le zone più a rischio in Europa. È quanto emerge dalla mappa del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) a proposito dell’incidenza dei casi da Covid-19 all’interno dell’Unione Europea.

L’analisi dell’Ecdc tiene conto di alcuni parametri, come il tasso di notifica (ovvero il numero totale di nuovi casi per 100mila abitanti registrati negli ultimi 14 giorni a livello regionale), il tasso di positività del test (ovvero il rapporto tra tamponi effettuati e positività rilevate, durante l’ultima settimana) e il testing rate, ovvero il numero di test per l’infezione da Covid-19 per 100mila abitanti effettuati nell’ultima settimana.

Ed è proprio il primo parametro che vede la Puglia tra i territori più a rischio: nello studio aggiornato al 15 aprile, che mappa i territori con i colori giallo chiaro, giallo, arancione, rosso e rosso scuro (in base all’incidenza negli ultimi 14 giorni), l’Italia è quasi tutta in zona rossa, a eccezione di Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta, colorate di rosso scuro, e quindi con oltre 500 casi per 100mila abitanti, mentre per il Molise (arancione) l’incidenza si attesta tra i 50 e i 149 casi.

Nella stessa situazione della Puglia si trovano la Svezia, la Polonia, la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Slovenia, la Croazia, il Belgio, una parte dei Paesi Bassi e della Francia, il Liechtenstein, l’Estonia, Cipro e alcuni territori della Grecia e della Bulgaria.

L’incidenza più bassa si registra in Islanda, nel nord della Norvegia, dove l’incidenza è inferiore ai 25 casi per 100mila abitanti. Tra i 25 e i 50 casi si registrano in Finlandia e nella Comunità Valenciana.

Incidenza analoga a quella italiana, in Germania, Austria, Ungheria e Romania e negli stati baltici (Lituania e Lettonia).