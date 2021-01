La Puglia non è da zona rossa ma rischia di diventarlo: non per i numeri ma per i nuovi criteri

La Puglia non è da zona rossa, ma rischia di diventarlo: non per i numeri dei contagi, tutto sommato contenuti rispetto al picco di novembre, ma per i nuovi criteri di classificazione adottati per stabilire le misure restrittive delle regioni.

Lo ha puntualizzato l'assessore alla Sanità alla Politiche della Salute della Regione Puglia, che questa mattina ha consegnato giocattoli e dolciumi ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Lopalco ha infatti precisato che i criteri per la classificazione delle fasce - gialla, arancione e rossa - sono cambiati e che quindi sarà molto più facile passare in zona arancione e in zona rossa: "Non è una punizione", tiene a precisare l'epidemiologo.

Si mettano l'anima in pace quei pugliesi che sognavano la fascia gialla. La prudenza, di questi tempi, non è mai troppa. "Il virus sta circolando e lo dobbiamo bloccare", parola di Lopalco.