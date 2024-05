Ordigno bellico: il 2 giugno entro le 7 saranno evacuate circa 4mila famiglie, le strade interessate

Saranno 3820 i nuclei familiari - per un totale di 7946 persone - coinvolti nel piano di evacuazione previsto per il prossimo 2 giugno 2024 che consentirà la rimozione e la messa in sicurezza di un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato in un cantiere di via Spalato.

L’elenco definitivo è stato diramato dal Comando di Polizia Locale su indicazione del COC – Centro Operativo Comunale a seguito di una serie di incontri con gli esperti del Genio Militare, la Prefettura di Foggia e le forze dell’ordine.

Le operazioni di evacuazione interesseranno un’area compresa in un raggio di 431 metri dal luogo di individuazione dell’ordigno.

Per permettere un corretto svolgimento delle attività e assicurare un rapido rientro alle proprie abitazioni, l’area dovrà essere completamente evacuata entro e non oltre le ore 7.00 del mattino.

Quindi i residenti sono invitati a lasciare le proprie abitazioni prima dell’orario indicato. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di distacco delle utenze domestiche e commerciali e il piano di sicurezza con relativi punti di raccolta e centri di accoglienza oltre che i contatti per segnalare qualsiasi problematica inerente l’evacuazione.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti potranno essere consultati, a partire da lunedì 20 maggio, su una pagina dedicata del sito internet del Comune di Foggia e dai canali social dell’ente.

Elenco vie evacuazione 2 giugno 2024