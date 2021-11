"Gravi condotte", scatta la sorveglianza speciale per due foggiani: "Fortemente pregiudizievoli per la sicurezza pubblica"

Uno è gravato da precedenti per gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia, l'altro è ritenuto vicino al 'clan La Piccirella', sodalizio mafioso operante su San Severo. Per entrambi, il Tribunale di Bari ha evidenziato un corposo 'continuum criminogeno'