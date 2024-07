Temporali in arrivo nel Foggiano: è allerta meteo in tutta la Puglia

Le temperature elevate di questi giorni in provincia di Foggia e in Puglia lasciano spazio a precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. La sezione della Protezione Civile della Regione ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, che scatterà a partire dalle 20 di oggi primo luglio fino alle successivo 28 ore.

Secondo 3BMeteo, a Foggia sono previsti temporali intorno alle 14 di martedì 2 luglio e precipitazioni nelle primissime ore del mattino dello stesso giorno.

Le temperature subiranno un calo, salvo poi ristabilirsi verso i valori stagionali già a partire da mercoledì 3 luglio.