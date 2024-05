Settore viabilità, 27 dipendenti provinciali ottengono l'idoneità: potranno svolgere servizio di Polizia Stradale

Si è da poco concluso il corso di preparazione e qualificazione rivolto al personale del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, al fine di acquisire le competenze necessarie per svolgere le funzioni di "Polizia Stradale" come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada. Grazie alla partecipazione attiva di 27 dipendenti provinciali, il corso si è svolto con successo presso la Sede di Palazzo Dogana, consentendo loro di acquisire conoscenze fondamentali sulle norme di circolazione stradale, sui compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e sui procedimenti sanzionatori, nonché sulla tutela e il controllo sull'uso della strada (art. 23, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 06/12/1992 n. 495).

“Dal 2016, Foggia rappresenta l'unica provincia in Puglia ad essere priva di un corpo di polizia provinciale, nonostante la Capitanata si estenda su un territorio estremamente vasto e diversificato e rappresenti un contesto caratterizzato da emergenze ecologiche – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti - con una delibera, in consiglio provinciale qualche mese fa, ho già chiesto alla Regione Puglia il distaccamento di un nucleo di ex agenti di Polizia, attualmente in servizio presso la Regione, ma in attesa – ha proseguito il presidente – questa iniziativa mostra il nostro impegno costante nel garantire la qualificazione e la preparazione del personale della Provincia di Foggia, al fine di assicurare presidio e controllo del territorio provinciale”.