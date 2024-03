Trattori ritornano a Foggia, corteo con arrivo davanti alla villa comunale: "La nostra fine, la vostra fame"

Agricoltori di nuovo in strada a Foggia: questa mattina un corteo di trattori partiti dall'area di servizio ex Green Park poco prima delle 10, sta attraversando decine di strade, chiuse al traffico, destinazione villa comunale, dove il comitato foggiano del presidio 'Agricoltori italiani' terrà una conferenza stampa. "La nostra fine sarà la vostra fame" tuonano coltivatori e imprenditori agricoli, stretti nella morta delle restrizioni e regole europee, dagli elevati costi di produzione e dalle importazioni del grano dall'estero,

Dalle 8 e fino al termine della manifestazione, resteranno chiuse al traffico, con divieto di sosta e rimozione via San Severo, via Sant’Alfonso De Liguori, viale Manfredi, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Torelli, via Conte Appiano, piazza San Francesco, via della Repubblica e via Sant’Eligio.

"A seguito di tale interruzione il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe. Non possono escludersi rallentamenti ed accodamenti di traffico anche per periodi di ampia durata fino a pomeriggio inoltrato" fanno sapere dal comando della Polizia Locale