Trattori entrano a Foggia, agricoltori sul piede di guerra: "Non molliamo, Ue ci ascolti"

Dai Monti Dauni al Tavoliere, dai Cinque Reali Siti al Gargano: ben 343 trattori che da alcuni giorni presidiano aree di sosta e piazzole della provincia, sono entrati a Foggia. Il 'corteo itinerante' dei mezzi agricoli con partito alle 9 dal 'Green Park' della Statale 16, è arrivato, a colpi di clacson, a piazza Cavour.

La manifestazione ha attraversato via San Severo, via Sant'Alfonso de Liguori, via Manfredi, Piazzale Vittorio Veneto, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Torelli, via Conte Appiano, piazza Pavoncelli, via Onorato e poi di nuovo in via Sant'Alfonso de Liguori e via San Severo direzione Statale 673.

I motivi della protesta dei trattori

Cinque le criticità che il mondo agricolo di Capitanata porterà all'attenzione del Governo:

la riforma della Politica Agricola Comune dell'Unione Europa che prevede restrizioni per la riduzione della produzione agricola tra cui l'uso l'abbattimento del 65% dell'utilizzo di fitofarmaci entro il 2030, che determinerebbe una contrazione delle produzioni e la conseguente dipendenza alimentare da Paesi che producono utilizzando sostanze chimiche il cui uso è vietato. Tra le altre richieste quella di modificare anche gli ecoschemi che impattano in modo negativo in particolare sulla olivicoltura e la cerealicoltura della Puglia.

C'è il tema dei costi di produzione: negli ultimi anni si sono registrati aumenti fuori controllo di una serie di voci: gasolio agricolo, costi energetici, fitofarmaci, materie prime, approvvigionamento idrico per le irrigazioni, adempimenti burocratici, trattamenti d’emergenza e irrigazioni di soccorso, logistica. Il comparto agricolo chiede azioni strutturali per fronteggiare l'emergenza.

Sono aumentati anche i danni economici causati da eventi climatici estremi e fitopatie devastanti come la Xylella, che ha ridotto ai minimi termini il potenziale produttivo olivicolo nelle zone colpite, e la peronospora, capace di dimezzare la produzione vitivinicola pugliese nel 2023 e di essere tuttora un fattore che determinerà una contrazione produttiva del settore per il 2024. Viene chiesto il ripristino dei livelli di contributo per le polizze assicurative agevolate.

Altra nota dolente è rappresentata dalla concorrenza sleale. Gli agricoltori chiedono regole comuni, meccanismi e norme che garantiscano il giusto valore economico prodotti italiani. Si chiede di favorir le aggregazioni per accrescere il potere contrattuale dei produttori nei confronti della Gdo.

In ultimo la sburocratizzazione, rispetto alla quale ogni agricoltore spende due euro per ciascuna ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7200 euro all’anno per “fare” le carte. Si ritiene necessaria una sistematica azione di semplificazione.