Aule senza riscaldamenti, studenti perdono la pazienza e scendono in piazza: "Noi vogliamo i termosifoni"

Gli studenti dell'istituto Giannone-Masi di Foggia, questa mattina 12 dicembre, hanno protestato presso la sede della Provincia di Foggia per la mancata installazione degli impianti di riscaldamento nelle aule

Questa mattina gli studenti dell'istituto scolastico Giannone-Masi di Foggia, hanno protestato davanti alla sede della Provincia di Foggia, in piazza XX Settembre, per la mancata installazione degli impianti di riscaldamento nelle palazzine fresche di ristrutturazione, non ancora complete di termosifoni.

Dopo l'occupazione simbolica dell'aula Magna di ieri 11 dicembre, quest'oggi decine e decine di ragazzi hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per i ritardi dei lavori e i disagi che comporta il disservizio, al grido "Noi vogliamo i termosifoni".