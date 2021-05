"Basta morti sul lavoro". Dopo le lacrime per l'ultima vittima nel Foggiano, sindacati in piazza: "E' una mattanza"

All'indomani della tragedia avvenuta in un cantiere, all'interno del cimitero di Orta Nova, le sigle sindacali scendono in campo per chiedere un incontro al neo-prefetto Carmine Esposito. Sul tavolo, le proposte per attuare misure concrete di prevenzione e sicurezza, e far cessare "questa strage"