Senza acqua da 24 ore, protestano i residenti dell'ex Onpi: strada bloccata e cassonetti in fiamme

Caos e disordini in corso del Mezzogiorno. La rottura della colonna portante dello stabile lascia i rubinetti a secco, chiesto l'intervento del Comune per risolvere il problema

Famiglie senz'acqua da 24 ore, scatta la protesta dei residenti dell'ex Onpi. Scene di caos, in questo momento in corso del Mezzogiorno, alla periferia di Foggia, dove alcune famiglie sono scese in strada, bloccando il traffico sull'arteria, con cassonetti in fiamme. La rottura della colonna portante dello stabile, spiegano alcuni residenti, ha lasciato i rubinetti a secco in quasi tutte le abitazioni del palazzone alla periferia di Foggia. Chiesto l'intervento del Comune (che ha effettuato due sopralluoghi) per risolvere il problema. Sul posto, quattro volanti della polizia.