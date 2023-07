Parcometri sigillati in alcune vie del centro, monta la protesta dei foggiani: "Servizio assente"

‘Esonerati dal pagamento per servizio assente’. È la scritta apparsa questa mattina su diversi parcometri sigillati con sacchi neri.

La comunicazione non proviene dalla nuova società che gestisce il servizio della sosta a pagamento a Foggia, Gps Global Parking Solutions, che oggi ha trovato le colonnine in questo stato e lo definisce un atto di sabotaggio.

Evidentemente, si tratta di un’azione di protesta. Sono stati incappucciati dispositivi in via Conte Appiano, via della Repubblica e corso Giannone.

Serpeggia il malcontento in città. Gli utenti contestano l’integrazione da versare per i pass in corso di validità e lamentano lunghe file in giornate di caldo record. In tanti si rifiutano di sostituire gli abbonamenti. I rincari, chiaramente, non piacciono a nessuno. A deciderli, lo ricordiamo, è stata la commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia più di un anno fa, prima di bandire la gara per l’affidamento della concessione.

Ieri, il direttivo dell’Aps ‘Gli Amici del Viale’ ha fatto sapere che “fino a quando non ci saranno significativi miglioramenti delle condizioni in cui versa il Quartiere Ferrovia” soci e residenti non intendono pagare la sosta, in forma di protesta.