Lutto a Foggia: è venuta a mancare l'illuminazione pubblica. "Non fiori ma pec al Comune di Foggia"

"È venuta a mancare alle necessità della città di Foggia l'illuminazione pubblica. Ne danno il triste annuncio gli incidenti avvenuti, quelli rischiati e la cittadinanza tutta. Nella speranza che il progetto comunale si attui, attendiamo la sua Resurrezione. Non fiori, ma pec al Comune di Foggia."

Questo recitano i manifesti apparsi lungo le carreggiate di Viale I Maggio, "zona in cui regnano le tenebre da ormai troppo tempo, così tanto che sembra che a Palazzo di Città si siano dimenticati di questa parte di mondo"

Attraversare questa strada è diventata una roulette russa: pedoni, ciclisti e conducenti rischiano ogni giorno la vita. Lo evidenziano i fatti accaduti e quelli rischiati. "La condizione in cui versano le piste ciclabili circostanti e le strisce pedonali di certo non aiuta, probabilmente occuparsi di quelle sarebbe una prima soluzione per evitare che i cittadini si trovino in un bilico continuo, come funamboli su corde circensi, ogni giorno. Non è un caso che siamo agli ultimi posti nella classifica delle città italiane, crediamo che ripartire dall’illuminazione sia un primo passo per uscire dal buio in cui siamo immersi. Speriamo sia fatta luce"