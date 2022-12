La 'Società Civile' non perdona i commissari, protesta contro l'affidamento ad Amiu: "Io ti rifiuto"

Venerdì 16 dicembre alle 17, davanti al Municipio di Foggia, si svolgerà una manifestazione pubblica contro l'affidamento ad Amiu del servizio di raccolta rifiuti da parte della commissione straordinaria - "complessivamente conveniente per la città" - organizzata dalla 'Società Civile'. Una manifestazione di pubblico dissenso ribattezzata 'Amiu, io ti riifuto'.

I commissari hanno approvato la sua relazione per l'affidamento in house providing dei servizi di igiene urbana che si compone di 39 pagine e lo schema del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Comune e la società affidataria, di cui detiene una partecipazione al 21,87% dal 2014. Le modalità sono state già indicate nel Piano industriale elaborato con il supporto del Conai, ratificato dai commissari lo scorso 24 novembre. La Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house del servizio all’Amiu reca la data del 25 novembre (leggi qui).

Per gli organizzatori quella dei commissari è stata una decisione "miope, autoritaria ed unilaterale", presa, sostengono, "senza consultare o ascoltare gli allarmi lanciati da associazioni, rappresentanze, esperti e partiti politici i quali sono per la stragrande maggioranza molto scettici su questo affidamento diretto in-house e sul piano industriale redatto dalla Commissione e dal Conai".

Nel mirino di chi dissente, il Piano Industriale dell'azienda barese, che a loro dire sarebbe basato "su dati gravemente erronei e sui quali" aggiungono, "non si riesce neanche ad intravedere un minimo riferimento alla città di Foggia".

Per la 'Società Civile' sarebbe stato più opportuno e prudente una decisione sostenuta da una legittimazione politica, in virtù, sottolineano, di alcuni "diversi profili di criticità e illegalità" sui dati della raccolta differenziata o sugli utili del Tmb di Foggia che verrebbero indirizzati per l'80% a Bari "con costi al 150% sostenuti da Foggia".

Contro quello che definiscono un affidamento "ingiusto e prorogato 52 volte", venerdì 16 dicembre chiamano a raccolta la cittadinanza: "In attesa della prossima crisi rifiuti (che è solo rimandata) non ci sono più scuse per tacere e sottostare a queste imposizioni che solo danni producono alla nostra comunità".