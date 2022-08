“Senza un impegno per la riapertura del Tribunale di Rodi non andremo alle urne”: aut aut degli avvocati garganici

“Non parteciperemo alle elezioni del prossimo 25 settembre in assenza di un solenne impegno da parte di tutti gli schieramenti politici impegnati nella competizione, per la riapertura del Tribunale di Rodi Garganico”. L’aut-aut arriva dall’Associazione Avvocati Garganici (il direttivo nella foto in basso), presieduta dal legale Giovanni Maggiano che da tempo si sta battendo per la riapertura del Tribunale di Rodi Garganico, come presidio di riferimento e prossimità per lo sperone di Puglia.

Per il gruppo - che conta oltre cento avvocati, con studi professionali nei comuni di Peschici, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Carpino, Cagnano Varano e San Nicandro Garganico - giustizia ed esercizio della stessa sono temi-capitali che non possono mancare nell’agenda dei futuri parlamentari. “È purtroppo nota la grave e perdurante condizione di difficoltà in cui - ormai dal 2013 - versano le popolazioni garganiche in materia di amministrazione della giustizia”, spiega Maggiano. Le motivazioni dell’associazione non si basano su mere suggestioni, ma su dati certi e incontrovertibili: percorsi chilometrici, tempistiche dilatate, costi sostenuti e, ultimo ma non ultimo, numero e tipologie di procedimenti pendenti. Basti pensare che la città di Peschici detiene, ad ora, il primato negativo di maggiore distanza dal proprio Tribunale di riferimento.

Il Tribunale di Foggia, con competenza su 7.190 chilometri quadrati e oltre 700mila abitanti, è oggi il terzo tribunale più esteso di Italia, dopo i Circondari di Cagliari (7.540 chilometri quadrati) e Bolzano (7.400 chilometri quadrati). “Il Gargano Nord costituisce a livello nazionale il territorio più penalizzato dalla riforma della geografia giudiziaria adottata con i Decreti Legislativi del 7 settembre 2012. Pertanto, è giusto che sia il primo a riavere il suo Tribunale", aveva spiegato Maggiano negli scorsi mesi a FoggiaToday. “Questa non è una battaglia per gli avvocati ma per il territorio, per la popolazione del Gargano e, soprattutto, per quelle persone che non possono permettersi un mezzo proprio per raggiungere il Tribunale di Foggia in tempo utile per prendere parte ai loro processi a causa dell'inadeguatezza dei collegamenti pubblici. E’ giunto il momento che il Governo centrale, nel prendere atto del fallimento della riforma della geografia giudiziaria su entrambi i fronti per i quali è stata approvata (risparmio di spesa e più efficienza del servizio giustizia), riapra i Tribunali periferici incominciando da quello di Rodi Garganico che è stato già ribattezzato come Tribunale del Gargano".