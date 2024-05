Mercato settimanale spostato a sabato, insorgono gli ambulanti: "Noi penalizzati, chiederemo i danni"

Lo spostamento del mercato settimanale del venerdì a sabato 11 maggio fa incavolare gli ambulanti. Savino Montaruli è un fiume in piena: "Il Comune di Foggia è venuto meno alla parola data agli ambulanti del mercato settimanale di via Miranda che quanto accaduto in altra, precedente occasione, non si sarebbe più ripetuto".

La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento dei test pre-selettivi per l’ammissione ai corsi Tfa Sostegno IX ciclo - A.A. 2023/2024 relativi alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo Grado, in programma dal 7 al 10 maggio alla Città del Cinema. Savino Montaruli bolla l'ordinanza come ll’ennesima umiliazione subita nella città di Foggia. "Ci è stato comunicato peraltro in modo poco tempestivo visto il brevissimo tempo di preavviso".

I concessionari di posteggio - secondo il presidente di Casambulanti - si vedono illegittimamente privati di un’importantissima giornata lavorativa in un periodo favorevole per il cambio di stagione e con l’ulteriore danno di vedere accavallate le giornate di sabato in due comuni, quindi perdendo comunque il giorno di lavoro in uno dei due concomitanti:

"La brutta storia si ripete, nonostante le rassicurazioni che non sarebbe mai più accaduto. E’ semplicemente vergognoso il modo in cui vengono trattati gli ambulanti che ancora resistono in un mercato disastroso, portato alle estreme conseguenze, dove per un posteggio che vale ormai zero si paga anche fino a 1.500 euro all’anno".

La comunicazione del Rettore è del 2 maggio: "Non abbiamo avuto nessuna possibilità di spiegare non solo l’illegittimità del provvedimento rispetto alla normativa regionale che è molto chiara in materia di spostamento di giornata di mercato e non contempla assolutamente il caso in specie che neppure riguarda direttamente l’area mercatale"

Nell'ordinanza firmata appena due giorni prima il venerdì, si legge invece che la contestualità dei due eventi porterebbe ad ingenerare inevitabili difficoltà nella viabilità, con rischio di assembramenti e rilevanti criticità nel garantire la corretta osservanza delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. E che l’art. 54 del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 66 del 01.06.2023 che, ai commi 3 e 4, prevede che lo svolgimento dell’attività di vendita sull’area del mercato settimanale possa essere vietata/sospesa, oltre che per motivi di viabilità e traffico, per motivi di ordine e igiene pubblica, con apposita ordinanza sindacale.

Per Savino Montaruli si tratterebbe di un "vero abuso". Da qui l’invito al Prefetto di Foggia, al quale la presente viene altresì inviata, ad approfondire ed assumere i conseguenziali provvedimenti, ricercandone anche le responsabilità.

E mentre da Palazzo di Città si scusano - "per gli eventuali disagi arrecati, non dipendenti dall’amministrazione comunale" - si legge, Montaruli non solo chiede che si accertino le reali responsabilità - "almeno sapremmo a chi chiedere il risarcimento dei danni economici, morali e psicologici che ancora una volta il comune di Foggia sta cagionando alle centinaia di ambulanti del mercato oramai in via di estinzione a causa delle sue condizioni” . ma anche la revoca dell'ordinanza sindacale non essendo stato, il provvedimento (giunto in ritardo) mai condiviso.

Nel richiedere che il mercato si svolga regolarmente domani 10 maggio, Montaruli si dichiara disponibile a valutare la possibilità di svolgimento di un mercato, in edizione straordinaria, secondo quanto previsto dalla legge regionale, nella giornata di sabato.