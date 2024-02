Agricoltori dei 'Cinque Reali Siti' 'invadono' Cerignola: "Lottiamo perché i nostri terreni non muoiano"

Più di 50 mezzi agricoli hanno sfilato, questa mattina, per le vie di Cerignola. La protesta contro le decisioni di Governo e Unione Europea non si placa. Dal costo di produzione ai prodotti importati dall'estero che ignorano tutte le regole italiane stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura del Paese.

Nel frattempo gli agricoltori dei Monti Dauni si, sono riuniti davanti alla sede della Camera di Commercio.