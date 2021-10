Sorpreso mentre si prostituisce in via Scillitani: scatta il secondo daspo e la segnalazione all'autorità competente

Controlli della polizia locale in via Podgora e nel quartiere Ferrovia di Foggia.

Ieri sera nell'ambito dei servizi anti-degrado effettuati dalla polizia locale di Foggia nel quartiere Ferrovia ed in via Podgora, è stata contestata una violazione al D.L. 14/2017 (Daspo Urbano) con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona e una violazione alla L.R. 24/2015 per la vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 20 pezzi tra scarpe e vestiti usati posti in vendita in condizioni igienico sanitarie precarie.

In via Scillitani un uomo è stato sorpreso mentre si prostituiva. Per lui è scattato il Daspo Urbano con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona così come prevede la Legge.

A seguito di un successivo controllo, gli agenti hanno accertato che non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento e, pertanto, gli veniva contestata la recidiva con segnalazione all'autorità competente.