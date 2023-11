La cannabis era a scopo terapeutico, prosciolto il foggiano Trisciuoglio: "Il fatto non sussiste"

Il foggiano Andrea Giuseppe Trisciuoglio e il tarantino Davide Scrano - indagati e rinviati a giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - sono stati prosciolti in udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, "perché il fatto non sussiste”.

La vicenda risale al 3 novembre 2021, quando i militari del Nor di Taranto, nel corso di un sopralluogo compiuto in un appartamento della 'Città dei due mari', trovarono rami e infiorescenze di piante di marijuana in una stanza e sul balcone un vaso contenente pianta vegetale di cannabis.

Poco prima che i carabinieri entrassero in casa, Davide Scrano dichiarò di avere tre sacchetti di canapa sativa (194 grammi) nella borsa a tracolla, venduta ad uso tecnico in compartecipazione con Trisciuoglio, che era in macchina a poche centinaia di metri.

Rispetto alla sostanza stupefacente sequestrata e inviata in laboratorio per vedere se il principio attivo fosse superiore ai limiti consentiti dalla legge, ai militari del 112 Andrea Giuseppe Trisciuoglio aveva rivendicato la paternità della piantina vegetale trovata sulla fioriera di un balcone e della canapa in essiccazione nella stanzetta, specificando l’utilizzo a scopo esclusivamente terapeutico a causa della difficile reperibilità dei farmaci.

Affetto da ‘sclerosi multipla’ dal 2006, l'attivista foggiano aveva prodotto copia della prescrizione rilasciata dal medico neurologo sull'utilizzo della cannabis.

Davide Scrano - che aveva coltivato ed essiccato lo stupefacente in quanto autorizzato a farlo nella sua azienda - aveva consegnato le analisi eseguite da un laboratorio di Foggia sulla stessa sostanza. La piantina in coltivazione, invece, era dovuta alla giornata di ‘disobbedienza civile’ contro la irreperibilità dei farmaci. Il giorno successivo, l'imprenditore 40enne aveva inoltrato via mail la documentazione medica che attestava una patologia tale da giustificarne il possesso.

Dalle analisi quantitative eseguite nei laboratori Lass, era emerso che dell’1,182 kg di foglie ed infiorescenze di marijuana sequestrati, sarebbe stato possibile ricavare 781 singole dosi medie droganti, per una quantità complessiva di principio attivo pari a grammi 19,517.

Andrea Giuseppe Trisciuoglio e Davide Scrano erano stati rinviati a giudizio il 21 giugno, “perché in concorso tra loro, senza le autorizzazioni previste dall’art. 17 e al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 75 della medesima legge, coltivavano una pianta di 1,182 kg di sostanza stupefacente, da cui è possibile ricavare circa 781 singole dosi medie droganti; ad evidente fine di cessione a terzi, avuto riguardo alla ingente quantità dello stupefacente detenuto, alle concrete modalità di occultamento della sostanza e di confezionamento”.

Per entrambi la vicenda si è conclusa una settimana fa, il 9 novembre, con il proscioglimento.

“Finalmente, dopo anni di battaglie giudiziarie, i magistrati cominciano ad intendere che la detenzione o coltivazione di cannabis per uso terapeutico deve essere ritenuta condotta penalmente irrilevante” ha commentato a Foggiatoday l’avv. Lorenzo Simonetti del Foro di Roma, uno dei tre legali difensori di Andrea Trisciuoglio insieme agli avvocati Adriano Minetola e Angelo Ippolito del Foro di Taranto.

Il 45enne foggiano, presidente dell’associazione ‘LapianTiamo’ che si batte per l’uso terapeutico della canapa, nel maggio 2022 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, che lo aveva trovato in possesso di cannabis sativa con thc sotto lo 0,2, mentre era in compagnia di un suo amico.

Le battaglie di Andrea Trisciuoglio sul mancato approvvigionamento di cannabis a scopo terapeutico per i pazienti foggiani e pugliesi affetti da sclerosi multipla son ben note. In più di una occasione l'associazione 'La piantiamo' nata nel 2013 aveva infatti lamentato il problema, che solitamente sorgeva quasi sempre al sopraggiungere dell'estate, periodo in cui i malati restavano senza Bedrocan, il farmaco a base di cannabis importato da Olanda, Germania e Canada.

Per questo si era rivolto anche al Governatore della Regione Puglia. Nel marzo 2015 fu fermato a Foggia da una pattuglia di carabinieri, in possesso di alcuni barattoli di Bedrocan, che gli fu sequestrato nonostante i tentativi di dimostrare che quel farmaco lo assumeva a scopo terapeutico e dietro regolare prescrizione medica.