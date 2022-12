Ultima ora: prorogata di 6 mesi la gestione commissariale del Comune di Foggia

Com'era nelle previsioni, la gestione commissariale del Comune di Foggia è stata prorogata di altri sei mesi. Terminerà ad agosto 2023. Diciotto mesi non sono bastati alla commissione straordinaria per ripristinare la situazione dopo lo scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose.

La richiesta dei commissari era stata girata dal Prefetto di Foggia al Consiglio dei Ministri, che su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di proseguire nell'azione di ripristino della legalità, ha deliberato la proroga.

I diciotto mesi sarebbero scaduti a febbraio. Si voterà il prossimo autunno.