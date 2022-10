Emergenza carceri: Foggia è allo stremo, San Severo prospera. "Chiudere i piccoli penitenziari per aiutare i grandi"

Carceri in Capitanata, se Foggia è allo stremo, San Severo prospera. E’ la situazione denunciata in una nota stampa dal Sappe - Sindacato autonomo polizia penitenziaria, che da tempo lamenta la drammatica situazione in cui si trova il carcere di Foggia, sia per il sovraffollamento dei detenuti, sia per la cronica carenza di poliziotti a cui vengono negati i diritti minimi previsti da leggi e accordi sindacali.

“Il carcere di Foggia – si legge nella nota stampa firmata dal segretario regionale Federico Pilagatti - è assunto alle cronache nazionali per l’eclatante evasione di 72 detenuti, fatto mai accaduto in una nazione democratica, senza dimenticare i tanti episodi di violenza verso i poliziotti da parte di detenuti prepotenti che, hanno cercato di prendere il controllo del carcere, riuscendovi in talune occasioni”.

“Ma a pochi km da Foggia - continua - si assiste ad uno scenario completamente diverso: parliamo di San Severo, un carcere con circa una settantina di detenuti, gestito da più di una cinquantina di operatori penitenziari che, negli anni, è costato e costa milioni di euro in retribuzioni, forniture elettriche, acqua, riscaldamento. Ebbene può una nazione nelle condizioni in cui è l’Italia permettersi tale spreco? Hanno chiuso uffici giudiziari mettendo in difficoltà milioni di cittadini, e non si riesce ancora a riorganizzare i penitenziari chiudendo quelli piccoli (che costa tanto mantenere aperti), anche perché le risorse umane dell’amministrazione penitenziaria sono scarse e bisogna gestirle al meglio”.

“Sappiamo che nei cassetti del Dap c’è un progetto di riorganizzazione dei penitenziari con la chiusura di quelli più piccoli, ma perché si continua a rimandare? E’ mai concepibile che in meno di 30 km ci siano tre carceri come Lucera (medio-piccolo) San Severo (piccolo) e Foggia? Non sarebbe sensato e ragionevole che il carcere di San Severo fosse chiuso con il passaggio dei detenuti e degli operatori al carcere di Foggia?”, si chiede Pilagatti.

“Oltre agli evidenti benefici economici, ci sarebbero quelli gestionali per il carcere di Foggia in quanto con l’arrivo di nuove forze si potrebbe gestire con più sicurezza il penitenziario. Per quanto tempo ancora, la miopia di politici ed amministratori permetterà questo scempio delle risorse pubbliche? Il Sappe si augura che il prossimo Ministro della Giustizia, con i vertici del Dap, prendano seriamente in considerazione la nostra proposta, poiché nel nostro paese si parla sempre di lotta agli sprechi, ma che per tante connivenze non avviene mai”, conclude.