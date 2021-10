A Foggia centinaia di persone in estrema povertà. In 10 mesi 240 richieste d'aiuto al Pis del Candelaro: "Ridiamo dignità a loro e alla città"

In dieci mesi di attività, il Pis di via Candelaro 90, ha dato assistenza a 236 persone, di cui 190 uomini e 46 donne. Di queste, 158 hanno usufruito del dormitorio 'A casa di Mirian e Giovanna' di via Mastelloni.

Il Pronto Intervento Sociale si occupa di accogliere e assistere persone in gravi situazioni economiche, seguendole nel percorso di ripresa. Centinaia sono le persone, stranieri e italiani, in una situazione di estrema povertà. Molte di queste non hanno un riparo e spesso vivono in strada o in ricoveri di fortuna.

Come ci spiega Domenico La Marca, responsabile del Pronto Intervento Sociale, a molte di queste persone, tramite il dormitorio, viene data la possibilità di dormire, lavarsi e vestirsi, almeno per un periodo limitiato. Viene fornito loro un letto, una doccia e perfino vestiti e indumenti intimi puliti.