Plico con tre proiettili al sindaco Miglio

Una busta con tre proiettili è stata recapitata al sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Il fatto è successo nella tarda mattinata di martedì, quando il plico - ovviamente anonimo - è pervenuto nella Residenza Municipale di Palazzo Celestini.

Il sindaco si è immediatamente recato presso il Commissariato di polizia, dove ha consegnato la busta e presentato denuncia di quanto accaduto. Nel contempo è stato informato il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, il quale ha tempestivamente convocato il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che si è riunito con urgenza nella giornata di ieri.

L’atto di intimidazione al sindaco Miglio segue di pochi giorni il grave episodio accaduto presso gli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, dove un uomo ha estratto un coltello alla presenza dei dipendenti del medesimo ufficio, prima di essere bloccato da un vigilantes di servizio.

“Confidiamo con fermezza nel lavoro delle Istituzioni e non ci lasciamo intimidire neppure da questo episodio", dichiara Miglio. "Il ripetersi di simili atti non trovano precedenti nella storia della nostra città, abitata per larghissima parte da gente perbene, educata, laboriosa e civile. Intendiamo proseguire con onestà, lealtà e passione il nostro impegno per San Severo e per tutti i cittadini sanseveresi”.

I consiglieri comunali del Gruppo Liberi e Forti, Ondina Inglese, Antonio Carafa, Michele Del Sordo e Leonardo Irmici, insieme all'assessore Salvatore Margiotta e a tutti i dirigenti e iscritti al movimento, esprimono vicinanza e solidarietà al Sindaco Francesco Miglio per il grave atto intimidatorio occorso nei giorni scorsi. Questi episodi esprimono la cifra di quanto sia difficile amministrare una città, in particolare in questo delicato momento storico, come San Severo e le minacce anche meno evidenti dei tre proiettili inviati al Sindaco, devono sempre essere stigmatizzate e rinviate al mittente. A Francesco diciamo di andare avanti con coraggio sulla strada intrapresa della legalità, trasparenza e del coinvolgimento dei tanti cittadini onesti del nostro territorio, unico vero antidoto contro chi vuole seminare paure per poter godere di privilegi sopra la legge. Noi saremo al tuo fianco".

Il presidente della Provincia, Nicola Gatta: "A nome mio personale e dell’Ente che rappresento, formulo la massima solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per il grave atto intimidatorio ricevuto. Le minacce delinquenziali, da denunciare e perseguire, non possono fermare la democrazia e l’impegno di chi opera per il bene comune. Mai come in questo momento, è necessario lavorare di concerto e far sentire la vicinanza a Francesco Miglio, cui va il pieno sostegno anche della Consulta provinciale per la legalità. Bisogna contrastare qualsiasi forma di illegalità che possa minare il tessuto sociale grazie anche all’ azione energica posta in essere dal Prefetto e dalla Squadra Stato”.