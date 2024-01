Tefta, la donna sopravvissuta al massacro era in aula. L'avv. de Rossi: "Non chiede vendetta, ma giustizia"

E' sopravvissuta alle coltellate inferte dal marito, ha visto la figlia 16enne morirle tra le braccia e l'orrore negli occhi del suo bambino, di appena 5 anni, testimone - suo malgrado - di una mattanza senza fine (qui la vicenda).

Ma questa mattina, la 39enne Tefta Taulant, con tutta la forza e il coraggio in suo possesso - era in Tribunale, seduta in fondo all'Aula 7 (qui gli esiti dell'udienza), per costituirsi parte civile dinanzi alla gip Francesca Mannini, nel procedimento penale a carico del marito Malaj Taulant. Con lei, vi erano le operatrici della cooperativa sociale 'Il Filo di Arianna' e l'avvocato Roberto de Rossi (nella foto in basso), che la sta accompagnando nelle varie fasi di un processo che si preannuncia complesso e delicato, e che vede come unico imputato il 45enne albanese Malaj Taulant, accusato di duplice omicidio volontario (per aver ucciso a coltellate il 51enne Massimo De Santis, ritenuto presunto amante della moglie, e la figlia Jessica, di soli 16 anni) e di tentato omicidio (per colpito più volte, con la stessa lama, la moglie Tefta). A FoggiaToday il commento dell'avvocato Roberto de Rossi, al termine dell'udienza.

Avvocato de Rossi, come valuta l’ammissione delle parti civili nel processo?

Sono soddisfatto dell’ammissione della nostra costituzione di parte civile, ma non è che il primo passo di un percorso lungo e certamente complesso.

Ci saranno anche le associazioni a tutela delle donne in questo percorso. Mi riferisco alla cooperativa sociale 'Il Filo di Arianna'. Quanto è importante questa presenza, sia come sostegno per la sua assistita che come segnale della comunità?

L’ammissione della costituzione della Cooperativa Sociale “Il Filo di Arianna” come parte civile in questo processo ha una fortissima valenza, in quanto riconosce che la violenza sulle donne, nel caso di specie un omicidio ed un tentato omicidio, non rappresentano solo una lesione dei diritti della singola vittima in quanto donna, un fatto privato per intenderci, ma costituiscono una profonda ferita per la società tutta, che deve essere collettivamente responsabile per l’eliminazione di quella cultura e di quegli stereotipi che ancora oggi minano l’autodeterminazione, la libertà, la vita delle donne ed il sereno sviluppo dei bambini che, in ambito familiare, assistono a queste violenze e ne subiscono le conseguenze in termini psicologici. Nel caso di specie, poi, la cooperativa ha svolto un’encomiabile e costante attività di supporto, non solo logistico, alla mia assistita e al figlio minore di pochissimi anni, supportandoli psicologicamente in questo delicatissimo percorso.

Come la sua assistita sta affrontando l’avvio del processo? Quali sono i sentimenti che la stanno animando?

Guardi, intendo sottolineare che la mia assistita, che anche oggi ha dato prova in aula di una grande dignità e compostezza, non è animata da alcun sentimento di vendetta, ma da un legittimo desiderio di giustizia. E’ ancora sotto shock, ma sta attraversando con grande determinazione un delicato percorso di sostegno psicologico.

⁠Sarà un percorso delicatissimo, con il coinvolgimento diretto di un minore, il figlio della coppia di 6 anni, e di una sopravvissuta. Quale sarà la ‘bussola’ che orienterà il vostro agire?

Sicuramente. La mia assistita chiede soltanto giustizia e lavorerò con grande determinazione per perseguire questo fine. Al momento, non posso aggiungere altro.