Mafia garganica: al via 'Omnia Nostra', 24 persone alla sbarra e la 'spada di Damocle' sulla possibile nullità

Una lunga Camera di Consiglio, di oltre tre ore, per sciogliere le riserve sulle questioni preliminari sollevate dai difensori di alcuni dei 24 soggetti rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Foggia per il processo ordinario alla mafia garganica ?Omnia Nostra?.

Questo il cuore dell?udienza celebrata ieri mattina, dal Collegio presieduto dal dott. Minieri, dinanzi al quale si svolgerà il processo a carico di 24 presunti affiliati al clan Lombardi-Ricucci-La Torre - ritenuto egemone tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant?Angelo, e federato col gruppo del boss viestano Marco Raduano - in seguito del respingimento della riunione dei procedimenti ?Omnia Nostra? e omicidio Trotta, richiesto dai pm della Dda di Bari e respinto due settimane fa dalla Corte d?Assise di Foggia (qui i dettagli).

Nel corso dell?udienza, è stata accolta la richiesta, avanzata dall?avvocato Michele Santino, di rito abbreviato condizionato per l?imputato Emanuele Finaldi, di 42 anni, che risponde della detenzione di un?arma. Non essendoci connessione con i reati associativi contestati, il fascicolo passa nelle mani del giudice monocratico che valuterà la posizione dell?imputato.

Rigettata, invece, la questione di nullità del giudizio sollevata per gli imputati Michele Lombardi, di 31 anni, e Leonardo D?Ercole, di 50, difesi dagli avvocati Michele Arena e Paolo D?Ambrosio. Entrambi i difensori, in maniera incrociata, non avevano ricevuto le necessarie notifiche relative tanto all?avviso di conclusione delle indagini, quando per la fissazione dell?udienza preliminare.

La questione era stata già segnalata davanti al gup (e rigettata); ma è stata ripresentata ieri, accompagnata da una massiccia integrazione di giurisprudenza e cassazione. ?Non posso che dissentire dalla decisione del tribunale che, non solo, si discosta dalla costante giurisprudenza in materia, ma viola i diritti degli imputati i quali avrebbero riacquistato la libertà se fosse stata correttamente applicata la legge e riconosciute le irregolarità procedurali commesse?, commenta a FoggiaToday l?avvocato D?Ambrosio.

Per il legale, quindi, il processo è partito con una pesante ?spada di Damocle? sulla testa, portando avanti un rischio gravissimo di nullità, con il procedimento che potrebbe essere annullato sia in appello che in cassazione. La prossima udienza è stata fissata a inizio maggio, con l?apertura del dibattimento. Nell?ambito della stessa operazione, altri 19 imputati, invece, hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato dinanzi al gup di Bari. Tra loro, spicca il nome del boss di Vieste Marco Raduano, attualmente ricercato dopo l?eclatante evasione dal carcere di massima sicurezza ?Badu ?e Carros? di Nuoro.

Nel procedimento sono imputati anche cinque collaboratori di giustizia. L?inchiesta Omnia Nostra, lo ricordiamo, fu messa a segno dai carabinieri nel dicembre del 2021 e riguarda i rapporti e traffici del presunto clan Lombardi-Ricucci-La Torre, attivo tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant?Angelo, col gruppo del boss viestano Marco Raduano. Tra le contestazioni - ben 57 le imputazioni - c?è quella di aver assoggettato il settore ittico, come emerso dalle intercettazioni telefoniche: ?Il mare è nostro? (leggi i dettagli).