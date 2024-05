Omicidio Trotta, ennesimo rinvio e le parti sbottano: "Si 'paralizza' un processo importante"

“Basta, così si ‘paralizza’ un processo importante”. Lo sfogo, dopo l’ennesimo rinvio, vede difese e parti civili concordi seppure con motivazioni differenti.

Ad essere rinviato a settembre - ovvero a 7 mesi dall’ultima udienza regolarmente celebrata - è il processo per l’omicidio del viestano Omar Trotta, titolare de 'L'antica bruschetta', ucciso nel pomeriggio del 27 luglio del 2017, davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi.

Per il fatto, sono imputati nel procedimento il sanseverese Angelo Bonsanto, detenuto per altra causa nel carcere di Augusta, e il viestano Gianluigi Troiano, imputato a piede libero e ristretto nel carcere di Granada, in Spagna, dove è stato catturato, e in attesa di estradizione.

L’uomo, latitante per circa due anni, avrebbe avuto, secondo l’accusa, il ruolo di ‘basista’ dell’agguato. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi Marinelli e Salvatore Vescera.

Il processo è in corso davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, ma è di fatto ‘bloccato’ sull’ascolto del collaboratore di giustizia Antonio ‘Baffino’ Quitadamo. Ad imporre lo stop al regolare svolgimento del processo sono ‘problemi tecnici’ dovuti all’incompatibilità delle piattaforme - quella italiana dove è in corso il processo, e quella spagnola dove è detenuto, in attesa di estradizione, Troiano - per la videoregistrazione delle udienze.

In attesa della risoluzione del problema, il processo è slittato a settembre, con un rinvio ‘infilato’ nel già fitto calendario di udienze per Tribunale e Direzione distrettuale antimafia.

“E’ necessario trovare una soluzione al più presto”, sbotta al termine dell’udienza l’avvocato Salvatore Vescera, difensore di Gianluigi Troiano. “Il mio assistito ha diritto, come ogni imputato, a difendersi - in presenza o da remoto - in aula. Per questo motivo chiediamo che venga disposta al più presto l’estradizione, quantomeno temporanea, o che ci si adoperi per superare al più presto il problema tecnico che sta tenendo questo processo fermo al palo”.

Dello stesso avviso è anche l’avvocato Ermenegildo Russo, patrono di parte civile che rappresenta la compagna della vittima: "La verità che attendiamo da tempo continua ad essere ritardata per problematiche tecniche che nulla hanno a che fare con le parti processuali”, spiega. “Questo ritardo incide inevitabilmente sul desiderio di giustizia della mia assistita”.

“Queste questioni ci lasciano un po’ perplessi”, aggiunge infine l’avvocato Luigi Marinelli, legale difensore del sanseverese Angelo Bonsanto, libero per questa causa ma detenuto nel carcere di Augusta. “Bisogna superare questo gap tecnologico, altrimenti risulta complicato andare avanti in questo modo, con questa ‘spada di Damocle’ che pende sul processo insieme alle incognite legate alle dichiarazioni che i collaboratori stanno rendendo o renderanno”, conclude.

Il processo ripartirà quindi a fine settembre; per quella data si dovranno allineare le piattaforme di videoregistrazione o riuscire ad ottenere l’estradizione, anche solo temporanea, per l’imputato attualmente detenuto in Spagna al fine di poter presenziare alle udienze. Complessivamente sono una trentina i testi indicati dal pm della Dda di Bari e dalle difese; secondo l’accusa, il fatto di sangue si inserisce nella guerra di mafia, in corso a Vieste, dal gennaio 2015, per il controllo dei traffici di droga, e che, in una manciata di anni, ha registrato una decina di vittime, tutte giovanissime.