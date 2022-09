Al via il processo per la morte di Ferrazzano: definite le liste dei testi, prime testimonianze a dicembre

Ha preso il via oggi, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Foggia, Cecilia Massarelli, il processo relativo alla morte di Marco Ferrazzano, il giovane foggiano, forse spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite, la cui portata era stata amplificata attraverso i social.

Assenti per rinuncia i cinque imputati, tutti di età compresa tra i 21 e i 24 anni; una sesta persona aveva invece chiesto e ottenuto il patteggiamento in fase di udienza preliminare (1 anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato di truffa). Presentate le liste dei testi che verranno ascoltati nel corso procedimento: si comincerà a dicembre, quando verranno ascoltati Tiziano e Miriam Ferrazzano, rispettivamente padre e sorella di Marco. I loro nomi compaiono sia nella lista del pubblico ministero (pm Gambardella) che in quella delle parti civili.

Il rinvio a giudizio, lo ricordiamo, era stato richiesto dalla Procura che, sul caso Ferrazzano, aveva condotto immediati approfondimenti per capire il contesto in cui era maturato il suicidio. “Questa vicenda nasce da una tragedia umana, il suicidio di un ragazzo”, aveva spiegato al termine della scorsa udienza il pm Marco Gambardella. “Sul punto, la Procura aveva avviato una indagine rapida, tesa a chiarire i motivi che potessero aver scatenato il tragico gesto”.

Ne è venuto fuori un compendio probatorio “che impone un approfondimento dibattimentale, ritenendo Marco Ferrazzano vittima di atti persecutori, ovvero bullismo”, ha concluso. Dello stesso avviso i patroni di parte civile, gli avvocati Pio Giorgio Di Leo e Antonio Cozza, mentre le difese degli altri indagati avevano richiesto il non luogo a procedere. Gli imputati risponderanno, a vario titolo, di reati che vanno dagli atti persecutori aggravati al cyber-bullismo, dalla truffa alla diffamazione.