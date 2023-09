Al via il processo per la morte di Camilla: quattro indagati, chiesto rinvio per esami delle perizie tecniche

È iniziato il processo per l'incidente mortale che vide, il 26 gennaio 2022, la giovane avvocata Camilla Di Pumpo vittima del sinistro stesso, avvenuto all’altezza dell’intersezione di via Matteotti con via Urbano.

In mattinata, durante l'udienza preliminare, i legali dei familiari della vittima si sono costituiti parte civile. La Procura ha chiesto un rinvio per poter esaminare le perizie tecniche fornite dai consulenti di parte, sia dal legale della difesa di Francesco Pio Cannone, l'avvocato Michele Sodrio, che dai legali della famiglia Di Pumpo Michele Curtotti, Michele Vaira e Antonio Pedarra, che accerterebbero velocità e tempi di frenata del sinistro.

La discussione, quindi, è stata fissata per il giorno 18 dicembre 2023.

Il processo sulla morte di Camilla

ll pubblico ministero, Roberto Galli, titolare delle indagini, aveva notificato - in data 30 marzo - l’atto di conclusione delle indagini, nei confronti dei quattro indagati che, per la vicenda, rispondono a vario titolo dei reati di omicidio stradale, falso ideologico e favoreggiamento.

Si tratta del 22enne Francesco Pio Cannone, di Carapelle, che quella sera alla guida dell’Audi che si scontrò con l’utilitaria condotta dalla giovane avvocatessa; l’impatto avvenne all’altezza dell’intersezione di via Matteotti con via Urbano. Il 22enne risponde del reato di omicidio stradale “perché cagionava la morte di Camilla, per colpa generica, consistita in imprudenza e negligenza, e per colpa specifica, derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale” e “per non aver adoperato una condotta tale da non costituire ostacolo e pericolo per la sicurezza stradale”; lo stesso risponde anche del concorso in falsità ideologica, insieme al padre Michele, di 52 anni, per aver sostenuto che alla guida del mezzo vi fosse appunto il genitore (il realtà giunto successivamente sul luogo del sinistro), così come concordato tra i due.

Altri due giovani di Carapelle, infine, sono accusati di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica. I due, infatti, erano in auto con Cannone, ma “dopo la commissione del delitto”, si legge nel documento, “aiutavano lo stesso ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria, dichiarando alla polizia locale di Foggia che al momento della collisione del veicolo Audi A4 con l'autovettura Fiat Panda, l’Audi fosse condotta da Michele Cannone (padre di Francesco)”.