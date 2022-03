Mafia Foggiana: chiesti oltre 70 anni di reclusione per quattro imputati di 'Decima Azione'

Oltre 70 anni di reclusione. Queste le richieste avanzate dal pm Federico Perrone Capano della Direzione distrettuale antimafia di Bari per i quattro imputati nel processo alla mafia foggiana ‘Decim Azione’, relativo al filone in corso al Tribunale di Foggia. Alla sbarra, quattro soggetti accusati di altrettati episodi di estorsione (il reato simbolo della Società Foggiana) e un tentato omicidio. Altri 25 imputati, invece, sono stati già giudicati con il rito abbreviato.

Nel dettaglio, è stata chiesta una condanna a 22 anni di reclusione per Giuseppe Spiritoso e Fabio Tizzano, 20 anni per Giuseppe Albanese e 9 anni e 4 mesi per Lorenzo Spiritoso. Nella stessa udienza si è tenuta anche la requisitoria delle parti civili, mentre nelle prossime settimane è prevista la discussione delle difese. La sentenza arriverà prima dell’estate.

Nella stessa giornata si è celebrata anche l’udienza del processo 'Decima Bis', nell’ambito della quale è stato conferito l’incarico al perito che - come richiesto dalla pm Manganelli della DDA - dovrà effettuare una analisi tecnica sulle intercettazioni, telefoniche e ambientali, sulle quali si fonda gran parte dell’ordinanza (232 pagine).

Il processo, in corso dinanzi alla I sezione penale del Tribunale di Foggia (presidente Maria Rita Paola Mancini), proseguirà a maggio e vede 13 imputati alla sbarra, che verranno giudicati con rito ordinario (altri 30 sono in attesa del giudizio abbreviato dinanzi al gup di Bari). Si tratta di soggetti accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall'estorsione all'usura, in alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. Una ventina, nel complesso, gli episodi contestati.