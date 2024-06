Processo Landella, le confidenze di Azzariti sulle presunte tangenti a Bruno Longo e il "non ricordo" di Pinotti

Si è svolta ieri 19 giugno un'altra udienza sulle presunte tangenti richieste da Franco Landella durante il suo mandato da Sindaco. All'ordine del giorno, l'ascolto di Andrea Pinotti, ai vertici della 'Go for Green' - azienda che dal 2016 al 2019 partecipó ad un project financing per l'appalto relativo alla gestione della pubblica illuminazione per il Comune di Foggia - e di Bruno Longo, all'epoca consigliere comunale dell'amministrazione Landella.

Durante l'interrogazione di ieri pomeriggio, Pinotti ha inizialmente risposto alle domande dei Pm Roberta Bray ed Enrico Infante su alcune situazioni avvenute all'epoca dei fatti, una delle quali concernente le presunte richieste di denaro da parte di Franco Landella nei confronti dei vertici delle aziende allora interessate.

Nello specifico, Pinotti ha parlato di "un riconoscimento" per il buon esito dell'aggiudicazione dell'appalto, salvo poi non riuscire quasi più a ricordare cosa accadde in quegli anni, neppure l'ammontare del "riconoscimento", a differenza di quanto invece dichiarò quando fu ascoltato dal Pm nel maggio del 2021.

I ricordi di Pinotti hanno riguardato fatti e circostanze, alcuni dei quali riferiti da Azzariti - del reparto commerciale della società Gi.One, interessata ad acquisire il progetto dalla Go for Green -, circa le richieste da parte di Franco Landella per poter finalizzare la contrattazione per l'appalto ma senza riuscire a specificare la quantità di soldi chiesti, modo e luoghi in cui tutto ciò sarebbe accaduto.

Dal racconto del teste e dalle risposte, non risulta chiaro se, all'epoca dei fatti, il sindaco Landella abbia mai effettivamente chiesto esplicitamente la cifra di un milione o, come lui stesso ha dichiarato, "avesse avuto l'impressione che Landella gli stesse chiedendo dei soldi". L'udienza è proseguita con l'interrogatorio a Longo.

L'ascolto del teste Bruno Longo è partito con un racconto di "sentito dire", tra i corridoi del Comune di Foggia, il che ha indotto il presidente Dello Iacovo a richiamare il teste perché riferisse solo su fatti accertati.

Longo ha raccontato di aver avuto a che fare diverse volte con Luca Azzariti, come parte interessata per il subentro alla Go for Green nel progetto di finanza, perché quest'ultima era vicina al fallimento e, quindi, incapace di portare avanti l'appalto.

Azzariti - secondo il racconto di Longo - riferì allo stesso ex consigliere comunale che il sindaco, per far passare l'appalto, avesse richiesto una somma, a memoria del teste, di circa 300/500 mila euro. Azzariti fece confidenza a Longo di voler denunciare Landella per questa richiesta di denaro e il manager si rivolse all'avvocato Agostinacchio, il quale gli avrebbe consigliato di denunciare il fatto alla Procura.

Il racconto del teste è proseguito sull'affaire Tonti, un accordo di programma che riguardava un'area di circa 92mila metri quadri, nei pressi degli Ospedali Riuniti, per la realizzazione di un complesso funzionale di fabbricati, e sulle presunte mazzette pagate per ottenere il voto a favore durante il Consiglio comunale.

A votare c'erano anche le commissioni consiliari, quella interessata al progetto era la 'commissione territorio' presieduta da Longo, mentre la segretaria della commissione era Concetta Tonti, sorella del costruttore implicato nella vicenda.

Il teste Longo ha continuato rispondendo alle domande dei Pm, del Presidente e della difesa, ripercorrendo tutta la vita politica dell'epoca, le situazioni precarie nel Comune e il declino dei rapporti tra le parti, fino alla decisione da parte di Landella di sostituire Iaccarino dopo l'episodio delle pistolettate di Capodanno.

Nel frattempo, il Presidente dello Iacovo ha ammesso come prove i due file audio sulle captazioni tra il manager Azzariti e l'ex sindaco e ne ha disposto la trascrizione.

Il processo proseguirà il prossimo 18 settembre, quando si discuterà proprio sulle trascrizioni e su quanto potrà emergere effettivamente da tali prove.