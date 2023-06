Strada in salita per Landella e Iaccarino: il Tribunale rigetta le eccezioni degli avvocati, slitta il processo

Ancora un rinvio per il processo a carico di Franco Landella e di altri 11 imputati. Nella scorsa udienza del 17 maggio, alcuni avvocati difensori, nello specifico Tonio Ciarambino difensore di Leonardo Iaccarino e gli avvocati Curtotti e Sisto che difendono Landella, avevano sollevato delle eccezioni.

Ciarambino fece notare che alcuni reati a carico del suo cliente, in prima battuta erano rubricati come "tentativi di reato" per poi divenire "reato consumato".

I difensori di Landella, invece, avevano sollevato eccezioni in quanto la difesa non è in possesso delle trascrizioni delle intercettazioni.

Questa mattina il Tribunale di Foggia ha rigettato tutte le eccezioni rinviando tutto al 28 giugno.