Il processo Landella subisce un altro rinvio. Il legale di Iaccarino: "Non siamo braccio armato contro qualcuno"

Il processo a carico di Franco Landella, Leonardo Iaccarino e altri nove imputati, ha subito un ulteriore rinvio: l'appuntamento è rimandato al 27 settembre.

Resta il nodo intercettazioni, rispetto alle quali il Tribunale di Foggia sarà chiamato a decidere se ritenerle o meno ammissibili, "tenendo conto della data nella quale sono stati riportate le notizie di reato" ha evidenziato l'avv. Tonio Ciarambino, il legale difensore dell'ex presidente del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda le richieste di prova, l'avv. Ciarambino ha aggiunto: "Alcune, di co-imputati, a mio avviso non sono ammissibili". Il legale ha poi precisato: "Il mio assistito è un imputato come gli altri, non siamo braccio armato di qualcuno contro qualcuno, lo stesso si è autoaccusato per alcune condotte illecite. Per il resto, ci riteniamo delle persone innocenti per alcuni reati, cercheremo di dimostrare l'innocenza di Iaccarino"

All'uscita da Palazzo di Giustizia, anche l'avvocato di Franco Landella, Roberto Eustachio Sisto, si è fermato con i giornalisti: "Noi riteniamo che le intercettazioni debbano essere dichiarate inutilizzabili. Per questo motivo abbiamo sollevato, eccepito, dedotto, depositato anche la memoria affinché il Collegio possa valutarlo con la massima serenità e attenzione".