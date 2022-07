Processo Landella & Co: derubricati 6 peculati contestati a Iaccarino, sollevate questioni troian e intercettazioni

Questa mattina nel corso dell’udienza preliminare del procedimento penale a carico dell’ex sindaco Franco Landella e di altri 17 imputati, nell’ambito dell’inchiesta su episodi di presunta corruzione, concussione e peculato, che più di un anno fa ha travolto Palazzo di Città, è stata ammessa la costituzione parte civile del Comune di Foggia presentata dalla commissione straordinaria. Istanza che in un primo momento era stata ritenuta incompleta poiché non riportava il mandato da parte dei commissari prefettizi.

L’ente è stato individuato quale parte offesa per i reati contestati sia nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 3 maggio dai sostituti procuratori della Repubblica Roberta Bray ed Enrico Infante, sia nel decreto del 10 maggio con cui il gup Marialuisa Bencivenga aveva fissato l’udienza preliminare per il 7 luglio (leggi le accuse).

Nel corso dell’udienza preliminare, questa mattina sono state sollevate anche le questioni dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche relative ad altri procedimenti e del trojan sul telefonino di Leonardo Iaccarino – “che ha ammesso delle responsabilità ma che ritiene che non tutte siano a lui attribuibili” - oltreché sulle modalità con le quali fu ammesso l’incidente probatorio.

“Potrebbero avere dei risvolti” fa sapere l’avvocato difensore dell’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia, Mario Ciarambino. “Il fatto nuovo è che la Procura abbia derubricato sei dei dieci peculati inizialmente contestati perché dai riscontri successivi è emerso che il Comune non avrebbe pagato le prestazioni dei fornitori. La Procura ha ritenuto di contestare il tentativo proprio in virtù del fatto che il Comune non ha sborsato un euro” ha concluso il legale.