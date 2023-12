Tangenti per gli appalti, il processo Landella subisce l'ennesimo rinvio: "Intercettazioni inutilizzabili"

Il processo a carico di Franco Landella e di altre 11 persone è stato rinviato al 21 febbraio, non solo per l'assenza di Luca Azzariti uno dei testi, ma anche per le eccezioni sollevate dagli avvocati difensori degli imputati Paolo Tonti e dell'ex sindaco Franco Landella.

La maxi-inchiesta, diretta dalla Procura di Foggia, fonda su una lunga serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonchè sulle accuse dell’ex presidente dell’assise comunale (qui tutti gli approfondimenti).

Così Umberto Forcelli, legale dell'imprenditore ai microfoni di Foggiatoday. "Abbiamo sollevato nuovamente le eccezioni di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni raccolte, perchè a nostro avviso il decreto della Castellabate è affetto da nullità laddove autorizza l'intercettazione sull'utenza telefonica di Iaccarino sulla base di indizi che derivano comunque da intercettazioni che secondo la sentenza all'epoca erano inutilizzabili in quanto non avevano nessun tipo di connessione con il reato principale".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'avv. Paolo Sisto: "E' una questione squisitamente di natura tecnica, noi riteniamo che la iscrizione antecedente all'entrata in vigore della cosiddetta legge Bonafede, comporti inevitabilmente la inutilizzabilità di parte delle intercettazioni. Questo è solo uno dei tasselli che compongono il mosaico della difesa nell'interesse di Franco Landella".