Centri a luci rosse, ragazze hot e sesso spacciato per massaggi 'tantra': "Per far sentire i clienti a proprio agio"

Sul sito dove pubblicizzavano i centri specificavano che il massaggio tantra non era sesso e che, se qualcuno lo cercava, non era posto per loro. Quello che succedeva dentro quelle cabine però - dotate di futon, un materasso a terra nello stile orientale - sarebbero state proprio delle prestazioni sessuali a pagamento esercitate da massaggiatrici addestrate da uno dei titolari dei centri massaggi, un foggiano 45enne che li gestiva insieme alla moglie avvalendosi di quattro coordinatrici.

Era arrivato ad averne nove in tutta Italia, uno dei quali a Faenza, città da dove è partita l'operazione di polizia che ha svelato il business 'a luci rosse'. Stando all’indagine condotta dalla squadra mobile, infatti, dietro quei massaggi inebrianti, tra oli e profumi, si nascondevano vere e proprie prestazioni sessuali. Ad ottobre del 2019 gli arresti di moglie e marito con altre quattro misure cautelari per le loro coordinatrici.

La vicenda è finita ora in tribunale ad Ancona, dove tutti e sei sono a processo per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Oltre al 45enne di Cerignola ritenuto il 'dominus' dell’associazione, sono a giudizio davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini anche la moglie 38enne, cerignolana pure lei (ai due erano intestate le società), e quattro donne italiane (le coordinatrici) tra i 37 e i 44 anni residenti tra la Puglia e l'Abruzzo.

Avrebbero approfittato di decine e decine di ragazze reclutate tramite annunci per farle lavorare nei centri, poi finiti sotto sequestro preventivo.

Come racconta RavennaToday, ci sono voluti due anni di indagini, fatte di pedinamenti, intercettazioni e appostamenti, per quella che venne chiamata l’operazione Vishudda (dal nome del centro sequestrato ad Ancona, che rimanda al quinto chakra della tradizione indù del Tantra). Gli altri centri erano, come detto, a Faenza, Curtatone (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Pescara, Barletta, Bologna e Foggia.

L’accusa è di concorso in favoreggiamento della prostituzione. La coppia di Cerignola, considerata il vertice dell’organizzazione, dovrà rispondere anche di concorso in induzione alla prostituzione perché su siti specializzati, attraverso annunci di offerte di lavoro a tempo indeterminato con promesse di guadagni fino a 2500 euro mensili, reperivano giovani ragazze italiane che, secondo l’accusa, venivano indotte a prostituirsi, dopo un adeguato addestramento impartito dagli stessi promotori all’interno dei centri massaggi.

VIDEO | Clienti nudi e massaggi 'hot' nei (finti) centri olistici

Secondo gli inquirenti, sotto la parvenza della pratica olistica si esercitavano attività a sfondo sessuale.

Le donne adescate sul web

Adescavano le candidate con annunci di lavoro sul web, le selezionavano, quindi le addestravano, impartendo loro le tecniche per eseguire alla perfezione massaggi tantrici che prevedevano il contatto corpo a corpo, completamente nudi, stesi a terra su un tatami, con l’uso di olii essenziali. Ma come emerge dalle intercettazioni e dai filmati ripresi dalle spycam, i massaggi sfociavano in veri atti sessuali, anche se di sesso non si parlava mai esplicitamente al telefono o su internet. Il passaparola, però, faceva il resto: tutti i clienti di fascia medio-alta, secondo gli investigatori, si rivolgevano a quei centri olistici perfettamente consapevoli del tipo di prestazione che avrebbero ricevuto. Tra loro, professionisti, medici e personaggi conosciuti nell’ambito cittadino.

Una cinquantina in tutto le ragazze, tutte tra i 20 e i 30 anni, italiane e particolarmente avvenenti, finite nella rete della coppia. L’accordo, generalmente, era questo: 100 euro a prestazione, di cui 40 per la massaggiatrice e 60 per l’organizzazione. Considerando che in ciascuno dei 9 centri olistici lavoravano almeno 4 persone, gli introiti erano considerevoli: nella sola giornata di ieri, durante i vari blitz dalla Lombardia alla Puglia, la Squadra Mobile ha sequestrato 15mila euro complessivi. A gestire l’esercizio di Ancona era una 35enne di Cosenza, una delle indagate sottoposte ad obbligo di dimora, insieme ad una 32enne del centro olistico di Barletta e due 39enni dei centri di Faenza e Pescara, oltre ad una trentenne barese per la quale non sono state applicate misure cautelari. Le ragazze assunte come massaggiatrici, molte con partita Iva, erano sottoposte a continua rotazione tra i vari centri e generalmente non venivano impiegate nella loro città d’appartenenza: tra queste, anche diverse anconetane. "Non correrete alcun rischio, è un lavoro sicuro e molto redditizio", garantivano nei colloqui marito e moglie arrestati con l’accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione: per gli investigatori, erano così persuasivi da spingere le ragazze a convincersi che davvero quei massaggi a luci rosse, di illegale, non avessero proprio nulla.

Le dichiarazioni del titolare indagato

Ieri in tribunale è stato sentito il 45enne cerignolano, che ha negato un giro di prostituzione all'interno delle attività. "Ancona è il primo centro che abbiamo aperto ma per fare massaggi tantrici, non c'era stimolazione sessuale. L’aspetto erotico non era l’obiettivo" ha spiegato rispondendo alle domande del pubblico ministero Andrea Laurino

L'uomo ha riferito che era lui a scegliere il personale e anche le massaggiatrici che "dovevano essere persone serie perché era facile sforare".

Alle massaggiatrici andava, pare, il 40% del costo del massaggio che era di 100 euro per un'ora. "I turni si stabilivano in una chat di lavoro - ha continuato l'imputato - le ragazze le formavo io con lezioni anche pratiche, poi facevano corsi, almeno 4 nel primo anno". Con il cliente si stava nudi "ma non per agevolare prestazioni sessuali" e il massaggio era anche sui genitali "ma non era una masturbazione, non era per arrivare ad un orgasmo".

Le massaggiatrici, ha detto ancora, avevano regole precise: "Se il cliente voleva di più potevano andarsene, venivano pagate lo stesso, se qualcuna ha fatto di più le abbiamo allontanate dal centro quando ce ne siamo accorti, ma non era semplice capirlo".

Poi ha riferito che "c'era una sequenza da rispettare, non era spogliamoci e mettiamoci le mani addosso, volevamo offrire il piacere del massaggio e far sentire i clienti a proprio agio".

Prossima udienza il 12 giugno per sentire i testimoni della difesa.