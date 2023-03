I familiari di Ferrazzano in aula: "Noi bloccati sui social, Marco era crollato dopo il furto del cellulare"

Marco Ferrazzano era riuscito a 'bloccare' i suoi familiari dai social, per evitare che potessero accedere ai video in cui veniva deriso e sbeffeggiato in rete. Ciononostante, una zia era riuscita a visionare due filmati su Instagram (poi fatti sparire dal web): nel prim, il giovanea veniva ripreso nell'atto di compiere capriole, nell'altro gli venivano tagliati i capelli.

E', in breve, quanto emerso questa mattina, nel corso del processo relativo alla morte di Marco Ferrazzano, il giovane foggiano forse spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite, la cui portata era stata amplificata attraverso i social. Dinanzi al giudice Cecilia Massarelli, sono state raccolte le deposizioni di due delle tre parti civili costituitesi nel procedimento - ovvero, la sorella e la madre di Marco - insieme ad una terza persona, zia del ragazzo.

Per due ore circa, le donne hanno risposto alle domande del pm Alessio Marangelli, delle difese e del patrone di parte civile (avv. Pio Giorgio di Leo, che segue il caso con il collega Antonio Cozza, oggi assente). Confermato, in sostanza, quanto già dichiarato dalle donne agli organi inquirenti; ribadito anche lo stato di grande agitazione e preoccupazione in cui era crollato Marco a seguito dell'ultimo furto del cellulare. Le domande delle difese, invece, hanno cercato di indagare gli aspetti relativi alle fragilità conclamate e alla personalità del ragazzo, oltre che sui rapporti con i familiari.

La prossima udienza, già calendarizzata a maggio, vedrà in aula, in qualità di testi, i due gestori della pagina 'Comiche foggiane' e l'uomo che aveva acquistato il cellulare rubato a Ferrazzano. Assenti i cinque imputati nel procedimento: si tratta di ragazzi di età compresa tra i 21 e i 24 anni; una sesta persona, invece, ha chiesto e ottenuto il patteggiamento in fase di udienza preliminare (1 anno di reclusione e 600 euro di multa rispondendo del solo reato di truffa per la sottrazione di un telefonino). Gli imputati risponderanno, a vario titolo, di reati che vanno dagli atti persecutori aggravati al cyber-bullismo, dalla truffa alla diffamazione.