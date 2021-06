Il prof. Meluzzi a Foggia, depositata la relazione sull'omicidio di Roberta Perillo: "D'Angelo non era incapace di intendere e volere"

E' stata depositata questa mattina, in Corte d’Assise, al Tribunale di Foggia, la relazione tecnica del professore Alessandro Meluzzi, psicologo e criminologo, consulente dei familiari di Roberta Perillo, la giovane donna di San Severo assassinata nel suo appartamento, l'11 luglio di due anni fa.

A rispondere del femminicidio è l'ex fidanzato della donna, reo-confesso, Francesco D'Angelo (difeso dall'avvocato Michele Curtotti). I familiari della vittima, invece, sono assistiti dagli avvocati Guido De Rossi, Roberto De Rossi e Consiglia Sponsano.

Ed è proprio sulla personalità dell'imputato, sulla sua storia clinica e capacità di intendere e volere al momento del fatto che è stato chiamato a rispondere il professor Meluzzi: "La psichiatria forense serve a stabilire la componente soggettiva di un reato, ovvero se c'è il dolo. E in questo caso c'è. Serve a stabilire se ci sono delle attenuanti. E in questo caso ce ne sono davvero poche, o nessuna. Sicuramente non bisogna fare un abuso della psichiatria forense rendendo impuniti delitti che non hanno nulla a che vedere con la psichiatria e la psicopatologia", spiega.

La modalità e le circostanze del delitto e l'assenza di una storia clinica vera dell'imputato sono, per il consulente Meluzzi, le prove a sostegno della sua tesi: non c'è vizio di mente, Francesco D'Angelo non poteva essere, in quel momento, considerato incapace di intendere e volere. In materia di femminicidi, Meluzzi chiosa: "Il maschio fragile (dal titolo di un suo volume, ndr) non è un malato di mente e non è un alienato mentale! E' portatore di una malattia sociale che deve essere sanzionata dai giudici e non curata dai medici". La prossima udienza è fissata al 2 luglio, quando verranno ascoltati i primi due testi della difesa. | IL VIDEO