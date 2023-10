Femminicidio Frino, il processo inizia con un rinvio: tensione in aula tra familiari e imputato

Inizia con un rinvio tecnico, legato alla composizione della giuria popolare, il processo per il femminicidio della 44enne Giovanna Frino, uccisa a colpi di pistola dal marito Angelo Di Lella, 56enne di Apricena. L’uomo, ex guardia giurata, è imputato nel procedimento, incardinato dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, e maltrattamenti.

In aula, questa mattina, erano presenti sia l’imputato - tradotto dal carcere dove è detenuto per il femminicidio - che i familiari della vittima, in gran parte costituitisi parte civile con i patroni Ermenegildo Russo (per le tre figlie della coppia) e Nicola Marro (per il resto della famiglia Frino), insieme alle associazioni di tutela e difesa delle donne, Impegno Donna e Filo d’Arianna.

Non sono mancati momenti di tensione al termine dell’udienza: “Ci troviamo di fronte a un processo tragico, difficile e doloroso”, commenta a FoggiaToday l’avvocato Russo, che rappresenta le tre figlie della donna, Barbara, maggiorenne, e le altre due, minorenni, accompagnate dalla tutrice, l’avvocatessa Anna Lucia Celentano.

"Quella delle ragazze è stata una scelta etica, molto sofferta ma presa con estrema decisione. Le ragazze vogliono stare nel processo perché esigono giustizia nei confronti di un uomo che ha sottratto loro l’amore della madre”, aggiunge il legale.

La prossima udienza è stata calendarizzata per fine novembre. Una ventina i nomi dei testi inseriti, nel complesso, nelle liste indicate dalla pubblica accusa, difesa e parti civili. “Sarà un processo difficile per le ragazze, ma accanto a loro, compatta, sarà presente la famiglia, che presenzierà a ogni udienza”. L’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Gabrieli, risponde anche del reato di maltrattamento: “Nel corso delle varie udienze si dovrà ripercorrere e ricostruire la storia familiare nella quale, così come registra il capo di imputazione, ci sono stati reiterati maltrattamenti i con danno della signora Frino”, puntualizza l'avvocato Russo.

LA VICENDA | Il fatto di sangue è avvenuto lo scorso 16 dicembre, intorno alle 12, nell’appartamento di via Saragat, dove la coppia - sposata da circa 20 anni - viveva con le tre figlie, una delle quali presente in casa perché influenzata. La donna è stata uccisa con tre colpi di pistola al petto, esplosi con una calibro 9, legalmente detenuta dall'uomo. Secondo quanto accertato, anche tramite la testimonianza di alcuni vicini e conoscenze, i litigi tra i due erano sempre più frequenti, alimentati dalla gelosia dell’uomo e dallo stato di ‘prostrazione psicologica’ derivante alla perdita del lavoro dell’uomo, ex guardia giurata che faticava a trovare una nuova occupazione. Subito dopo il fatto, l’uomo si è barricato in casa, arrendendosi solo dopo una ‘trattativa’ durata circa 15 minuti, ingaggiata con il maresciallo della stazione di Apricena, che ha convinto l’uomo ad aprire la porta. Di Lella non ha mai confessato l'omicidio. Dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia, l'uomo si avvalse della facoltà di non rispondere.