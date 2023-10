Duplice omicidio Cirillo: teste non si presenta in aula, imputato invoca la 'legittima suspicione'

E' tornato in aula, questa mattina, il 46enne Giuseppe Rendina, attualmente in attesa di giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Foggia (presidente Mario Talani), in due distinti procedimenti penali, ovvero l'omicidio di Giuseppe Ciociola a Zapponeta e il duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni, assassinati la scorsa estate nei campi tra Cerignola e Manfredonia.

Per quest'ultimo procedimento, l'udienza prevista oggi è stata rinviata al prossimo novembre, per l'assenza ingiustificata di un teste. Essendo Rendina imputato in più di un processo dinanzi alla stessa Corte, la difesa (avvocato Francesco Paolo Ferragonio) ha ritenuto di presentare istanza per la rimessione del processo per 'legittima suspicione', che permette l'attribuzione di competenza ad giudice diverso per garantirne lo svolgimento senza eventuali condizionamenti.

La richiesta è stata trasmessa alla suprema corte, mentre è stata rigettata, con il favore di pubblica accusa (pm Marangelli) e patrono di parte civile, la richiesta di sospensione del processo nell'attesa del pronunciamento della Cassazione.

LA VICENDA | Rendina è accusato dell’omicidio dei due uomini “perché, agendo con premeditazione, ne cagionava la morte”. Per commettere l’omicidio, avrebbe utilizzato una “pistola a munizionamento semiautomatico, con cui esplodeva colpi calibro 380, da considerarsi arma clandestina in quanto ricavata da uno strumento di segnalazione acustica/lanciarazzi modificato e reso idoneo a sparare munizionamento convenzionale”.

Il fatto è di sangue è avvenuto il 31 luglio scorso: i cadaveri delle vittime furono ritrovati il giorno seguente, nascosti sotto teli agricoli e coperti da tubi per l’irrigazione. Il cerchio si era stretto attorno a Rendina il 3 agosto, quando lo stesso fu prelevato nella sua abitazione di Trinitapoli e arrestato (le immagini video). Per gli inquirenti, il movente del duplice omicidio sarebbe da rintracciare in un debito di circa 20mila euro che il presunto assassino aveva contratto con i due agricoltori, che ne pretendevano la restituzione immediata.

A incastrare Rendina, fu una intercettazione (ordinata nell’ambito delle indagini per l'omicidio Ciociola) captata proprio durante l’esecuzione dei Cirillo. Nel file, depositato negli atti di indagine, si sentirebbero sia gli spari che le parole di una delle vittime (“Giuseppe non dico niente a nessuno") e poi il rumore di oggetti pesanti trascinati al suolo. Potrebbe trattarsi, secondo gli inquirenti, dei corpi delle vittime, chiusi in due grossi sacchi e occultati sotto cumuli di tubi irrigui.