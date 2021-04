Omicidio Di Gennaro, processo alle battute finali. Onorario devoluto per realizzare il sogno di Vincenzo: "Portare la legalità nelle scuole"

L'avvocato Giovanni Diego La Torre, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia: "Questa difesa rinuncerà al proprio compenso in onore di Vincenzo; devolverà lo stesso in favore dell’Associazione che organizzerà un premio alla legalità nelle scuole"

E’ ormai alle battute finali il processo a carico di Giuseppe Papantuono, 65enne di Cagnano Varano accusato dell'omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e del ferimento del carabiniere Pasquale Casertano, fatto avvenuto nell'aprile di due anni fa. Per l'imputato, la pm Laura Simeone aveva chiesto la condanna all'ergastolo.

Dalle ore 12 di oggi, è in corso l’udienza per la discussione delle parti civili, tra le quali figura anche l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, rappresentata dall'avvocato Giovanni Diego La Torre (che discuterà il 28 maggio, nella prossima udienza). “Il maresciallo Di Gennaro era un valido, amato e rispettato carabiniere, amava il suo lavoro tanto da onorare la sua divisa, ma era anche un prezioso volontario non solo degli scout di San Severo, ma anche dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia".

"Era un valido volontario che si impegnava nei confronti dei più deboli, un valido volontario che impegnava il suo tempo libero per l’associazione, aveva un grande desiderio: quello di aprire una sezione A.N.S.I. in San Severo e di poter fare progetti per la legalità nelle scuole, divulgare il proprio sapere, la propria cultura tra i giovani. Ebbene questa difesa rinuncerà al proprio compenso in onore di Vincenzo; devolverà lo stesso in favore dell’Associazione che organizzerà un premio alla legalità nelle scuole; vuole partire dalle Scuole - il desiderio di Vincenzo - e premiare i giovani e validi studenti che nell’anno scolastico precedente si sono distinti meritevolmente".