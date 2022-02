Omicidio Filomena Bruno, in aula i familiari di Aghilar smentiscono loro stessi: "Cristoforo voleva costituirsi"

Nuova udienza del processo a carico di Cristoforo Aghilar, reo confesso dell'omicidio di Filomena Bruno, avvenuto ad Orta Nova, nel pomeriggio del 28 ottobre 2019. Questa mattina, in Corte d?Assise (presidente Mario Talani), sono stati ascoltati quattro testi della difesa, tutti parenti stretti dell?imputato, ovvero la madre, le due sorelle e un cognato.

Nel corso della lunga udienza, i testimoni sono stati interrogati dalle parti (pubblico ministero Rosa Pensa), soffermandosi in particolare sui rapporti tra le famiglie Aghilar e Bruno, sulla relazione tra l?imputato e la figlia della vittima e sulla breve convivenza dei due in Germania. In particolare, è emersa una importante contraddizione relativa al ritorno dell?imputato ad Orta Nova, cosi come denunciato dai familiari in un verbale dei carabinieri dell?epoca.

Il 37enne, secondo il verbale, si era presentato in paese a sorpresa, verso le 7.30 del mattino, per poi allontanarsi dopo pochi minuti; la madre e una sorella dell?imputato, quindi, chiesero aiuto ai carabinieri affinché catturassero l?uomo prima che potesse commettere qualche grave gesto contro Filomena Bruno e la figlia, con la quale aveva avuto una relazione. In aula, però, le due donne hanno negato con sdegno questa circostanza, sostenendo che, invece, avevano chiamato i carabinieri per avvisare loro che Cristoforo aveva intenzione di costituirsi. Il processo va avanti con la prossima udienza fissata ad aprile, quando verrà ascoltata la figlia minorenne dell'imputato, per chiarire i rapporti di quest'ultimo con la figlia della vittima.