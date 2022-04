Processo Aghilar: la lista della difesa scorre con un ascolto protetto, atteso esperto in balistica

Si avvia alle battute finali il processo a carico di Cristoforo Aghilar, reo confesso dell'omicidio di Filomena Bruno, 56enne di Orta Nova, avvenuto nel pomeriggio del 28 ottobre 2019. Questa mattina, in Corte d’Assise, dinanzi al presidente Mario Talani e ai giudici popolari, è stato ascoltato il penultimo teste della difesa.

Si è trattato di un ascolto protetto, a porte chiuse, per salvaguardare il teste, minore di 14 anni, accompagnata e sostenuta da un familiare. Sia l’esame della difesa (avvocato Marco Merlicco), che i controesami della pm Rosa Pensa e della parte civile (il legale Michele Sodrio è stato sostituito dalla collega Annaluce Sardone) sono stati mediati dal presidente Talani che - con il necessario tatto e le dovute cautele - ha posto gli interrogativi ritenuti necessari ai fini del procedimento. Ad assistere all’udienza, collegato dalla casa circondariale di Livorno, dove è attualmente detenuto, vi era lo stesso Aghilar.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane, quando verrà chiamato l’ultimo teste della difesa: si tratta di un avvocato, esperto in balistica, indicato come consulente della difesa in relazione all’uso e alla funzionalità dell’arma impugnata dall’imputato all’interno del bar 'Number One', dove alcuni giorni prima del fatto di sangue minacciò, arma in pugno, Filomena Bruno e altri familiari. A quel punto, potrà essere dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e si procederà alle discussioni delle parti. La sentenza potrebbe arrivare entro l’estate.