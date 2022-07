Omicidio Bruno, pm rigetta la richiesta di nuovi accertamenti: "Filomena ha già patito tanti strazi in vita"

Prosegue il processo a carico di Cristoforo Aghilar, imputato reo confesso dell'omicidio di Filomena Bruno, 56enne di Orta Nova, colpita con almeno 6 coltellate, sul pianerottolo della sua abitazione, nel pomeriggio del 28 ottobre 2019.

Questa mattina, in Corte D’Assise, dinanzi al presidente Mario Talani, si sono tenute le repliche alle tre differenti richieste di integrazione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Merlicco. L’imputato ha assistito all’udienza in videoconferenza dal carcere di Livorno, dove è attualmente ristretto.

Come anticipato, il legale aveva avanzato richieste per un accertamento di tipo tecnico (una perizia sulla pistola impugnata dall’imputato all’interno del bar 'Number One', dove alcuni giorni prima del fatto di sangue minacciò, arma in pugno, Filomena Bruno e altri familiari), uno di tipo medico-legale, relativa alle ferite sul corpo della vittima e uno di tipo criminologico, relativo al coltello utilizzato per commettere l’omicidio.

Netta la posizione della pubblica accusa (pm Rosa Pensa): “Ritengo che tutte e tre le richieste debbano essere rigettate perché non appaiono indispensabili ai fini del decidere”, ha spiegato alla Corte. Poi, entrando nello specifico delle singole richieste ha motivato:“Gli accertamenti sull’arma sono stati già effettuati, in maniera compiuta, sia con esame del consulente della procura che della difesa”.

Sulla richiesta di perizia medica, ha aggiunto, "ritengo che la signora Bruno abbia già patito tanti strazi, sia in vita che poi. La riesumazione o altro accertamento costituirebbe solo un altro strazio, che nulla aggiungerebbe a quanto già stabilito dall’autopsia e, prima ancora, dall’esame esterno del cadavere". Accertamenti che hanno ricondotto l’evento morte alla lesione riscontratta nella zona del torace.

Rigettata, infine, la perizia congiunta di tipo criminalistico e criminologico sul coltello, arma del delitto: “Non è da un unico atto istintivo che si deve dedurre l’elemento di volontarietà dell’omicidio, ma dall'insieme delle condotte antecedenti al fatto”, puntualizza la pm. La parola è quindi passata al patrono di parte civile (assente l'avvocato Michele Sodrio, sostituito dal collega Salvatore Ammirati), che si è associato alle repliche della pubblica accusa. Recepite le osservazioni delle parti, la Corte è riservata sul punto: la decisione verrà comunicata nella prossima udienza, già calendarizzata al prossimo novembre.