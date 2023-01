La difesa prova a salvare Aghilar dall'ergastolo. L'imputato prende la parola: "Chiedo scusa, ho sbagliato"

E’ ormai alle battute finali il processo a carico di Cristoforo Aghilar, a processo in Corte d'Assise a Foggia (presidente Mario Talani) per l'omicidio della 58enne Filomena Bruno, uccisa con almeno 6 coltellate, sul pianerottolo della sua abitazione, ad Orta Nova, nel pomeriggio del 28 ottobre 2019.

Questa mattina, nell'udienza in cui era prevista la discussione della difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Merlicco, l’imputato - collegato da remoto dal carcere di Livorno, dove è attualmente detenuto - ha chiesto la parola alla Corte per rilasciare una breve dichiarazione: “Siamo giunti ormai alla fine di questo processo”, ha esordito. “Mi dispiace di quello che ho fatto e chiedo scusa alla famiglia. Una cosa vi chiedo: vorrei sapere dov’è il telefono della vittima, perché lì dentro ci sono risposte che servirebbero tanto a voi quanto a me”, ha spiegato. Sul fronte del risarcimento per la morte della 58enne, ha aggiunto: “Nulla può ripagare una vita, ma poiché qui sto lavorando, darò quello che posso”.

La parola è quindi passata all'avvocato Merlicco che, documenti alla mano, ha disquisito per oltre tre ore procedendo ad una discussione “estremamente tecnica e basata sulle carte”, facendo riferimento al corposo fascicolo presente sul banco. Obiettivo dichiarato: fare luce sulle tante ombre “e contraddizioni che questa vicenda porta con sé, sul piano umano prima che giuridico”. Ha passato quindi in rassegna le dichiarazioni rese, in fase di indagine o del dibattimento, da alcuni testi-chiave, ritenuti "contradditori" dal legale. Tra questi, anche la figlia della vittima che, nel periodo preso in esame, era legata sentimentalmente all'imputato.

Ancora, rivendica il ruolo dell’avvocato difensore “che porta una luce che è diversa da quella della accusa. E quando la luce viene da più parti, la visione della verità è migliorata, più agevole e completa”, spiega. “Non diamo tutto per scontato”, l’invito ai giudici popolare. “Non adagiamoci sulla versione che umanamente ci lascia più sereni”. Confronta, quindi, le dichiarazioni rese in aula con le informazioni presenti in denunce e sms acquisite nel fascicolo dibattimentale, mostrando la complessità e le contraddizioni del caso in oggetto. Quindi l'affondo: "Se è vero che Aghilar è responsabile del fatto, e sarà per questo condannato, è altrettanto vero che ci sono responsabili morali per quanto accaduto".

La dissertazione è stata articolata in cinque differenti 'capitoli' che hanno ripercorso la vicenda dalla genesi del rapporto tra l'imputato e la famiglia della vittima al giorno dell'omicidio, passando per la fuga romantica in Germania e tutto ciò che tale decisione ha comportato prima, durante e dopo. Al termine della narrazione, quindi, la difesa ha concluso chiedendo alla Corte l'applicazione dell'articolo 49 del Codice Penale (reato impossibile per mancata idoneità dell'arma) per il tentato omicidio avvenuto nel bar 'Number One' o la non-punibilità per lo stesso o, in subordine, l'assoluzione per insufficienza di prove.

Per l'omicidio di Filomena Bruno, la difesa ha chiesto il mancato riconoscimento delle aggravanti per premeditazione e stalking (come richiesto invece da pm e parti civili), e quindi la condanna per il reato di omicidio volontario, ma ridotta di un terzo della pena, perchè in fase di udienza preliminare era stata avanzata la richiesta di rito alternativo.

Tale formula, infatti, non è applicabile nei casi punibili con ergastolo ma, qualora vengano escluse le aggravanti all'esito del dibattimento, la richiesta può ritenersi valida. Il processo proseguirà a febbraio, con le eventuali repliche della pubblica accusa (pm Rosa Pensa), che nella sua requisitoria aveva invocato per l’imputato una condanna all’ergastolo, con isolamento diurno (qui i dettagli); richiesta reiterata, nella sua discussione, anche dal patrono di parte civile, l’avvocato Michele Sodrio. Il verdetto di primo grado arriverà quindi nei prossimi mesi.