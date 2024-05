"Uscire con mio figlio sta diventando un'impresa". E' il grido d'allarme lanciato dalla mamma di un bambino in carrozzina, che attraverso le colonne di Foggiatoday, denuncia l'impossibilità di muoversi senza intoppi tra le vie del capoluogo dauno.

Ci sono alcune strade in cui è complicato attraversare senza rischiare di essere travolti, rappresentando finanche un ostacolo per gli automobilisti, atteso che non vi sarebbe corrispondenza tra gli scivoli dei marciapiedi opposti: "Non posso salire sull'altro marciapiede senza dover passare per la strada in mezzo alle macchine".

Perdipiù, denuncia la donna, "salire e scendere diventa impossibile anche per l'eccessiva pendenza". Inoltre, aggiunge, "troppo spesso questi passaggi risultano occupati da auto". Per non parlare dei locali inaccessibili: "Sono costretta o a lasciare fuori il ragazzo e scegliere al suo posto, oppure, come succede il più delle volte, ad andare via". E, come se non bastasse, delle buche e degli avvallamenti. C'è anche chi occupa il posto auto riservato di diritto agli accompagnatori dei diversabili

Le cose sembrano andare decisamente meglio a scuola: "Sta per concludere la primaria, finora è andato tutto bene".