Borghi foggiani isolati, senza internet e linea telefonica: "Qui sembra di vivere nel Medioevo"

I cittadini dell'area interna dei Monti Dauni sono esasperati, non ne possono più delle continue interruzioni delle linee telefoniche e dei collegamenti internet che periodicamente interessano le comunità di quel fazzoletto della Capitanata talvolta dimenticato, ma vivo nell'immagine e nello spirito di chi abita quei posti e combatte quotidianamente contro le piaghe dell'isolamento e dello spopolamento.

"Disservizio che crea un disagio enorme. Il servizio emergenza/urgenza tecnologicamente attivo con tablet con collegamenti mobili, ad ogni interruzione è un disastro. La centrale operativa non comunica con le postazioni mobili del 118 e il collegamento con la telecardiologia diventa Ko, lascio immaginare le conseguenze e i ritardi sul soccorso"

Il Comune di Troia sta predisponendo un fascicolo per denunciare tutti i disservizi che compromettono il funzionamento degli uffici pubblici e creano disagi enormi alla popolazione, anche a chi usufruendo della possibilità di lavorare in smart working, ritorna volentieri a casa per trascorrere molto più tempo con i propri affetti.

"Qui sembra di vivere nel Medioevo"

Il dossier sarà sottoposto all'attenzione del Prefetto di Foggia. "I continui distacchi dalla rete hanno causato e causano gravissimi disservizi alla comunità di Troia. Un problema che si registra in gran parte dei Monti Dauni, per questo, insieme ad altri sindaci dei comuni montani è stato messo a punto un documento univoco che accompagnerà il fascicolo" fanno sapere dal Comune di Troia, dove c'è chi ha lanciato una petizione on line che finora ha raccolto circa 300 firme, con cui si chiede l'ottenimento di infrastrutture digitali al passo coi tempi e soprattutto funzionanti. E chi, come il prof. Dario Intiso, si è finanche recato nei campi a caccia della connessione dati.

"Da troppo tempo, sul nostro territorio si registrano continue e prolungate interruzioni delle linee telefoniche e rete internet. Tali disservizi causano frequenti disagi con ricadute drastiche su servizi sanitari essenziali, Asl, guardia medica, medici di base e farmacie; servizi di pubblica utilità; servizi postali e bancari, Caf, patronati; attività economiche, produttive e commerciali, liberi professionisti e lavoratori da remoto".