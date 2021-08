"Così i bagnanti si sentono più sicuri". Lidi e stabilimenti puntano sul pronto intervento privato: "Intervenire subito è importante"

Il telefono della centrale operativa del servizio emergenza-urgenza della provincia di Foggia squilla in continuazione. C’è un continuo andirivieni di ambulanze del 118. Le richieste di soccorso aumentano a dismisura e allora tanto vale far da sé, attrezzarsi e garantire ai propri clienti un servizio aggiuntivo. Esattamente così come dal 2018 fanno alcuni lidi e stabilimenti balneari della costa tra Manfredonia e Zapponeta.

Ne sanno qualcosa i frequentatori del lido Aurora di Siponto, del Grande Residence e dell’Acquapark di Ippocampo, le prime strutture che hanno sposato l’iniziativa del servizio di pronto intervento ideato nell’ambito del progetto ‘Spiagge sicure’ da Enzo Iannini, responsabile dell’associazione di volontariato soccorritori di Manfredonia, e stipulato per i mesi estivi una convenzione che prevede l’impiego di infermieri, autisti, soccorritori e di un’ambulanza, in cambio di rimborsi spesa e lavoro. Da quest'anno il servizio dell'Avsm di Manfredonia viene offerto in collaborazione con l'associazione Aurora di Foggia.

Sono centinaia, quasi mille, gli interventi finora effettuati dai volontari dell’Avsm per intossicazioni, svenimenti, cadute, punture di meduse, arresti cardiaci, malori, perdita di sangue e ferite. “I nostri autisti, infermieri e soccorritori sono preparati ad ogni evenienza”. A bordo delle ambulanze di tipo A ci sono i defibrillatori: “E’ importante intervenire subito e in alcuni casi compiere le manovre salvavita in attesa dell’arrivo di un medico del 118”

Per chi lo richiede, Iannini può mettere a disposizione anche un’ambulanza con il medico: “La gente si sentirebbe ancora più sicura, soprattutto in considerazione del fatto che in estate quando le richieste di intervento aumentano i soccorsi non sempre arrivano in maniera tempestiva”

Presso l’Acquapark Ippocampo il servizio è disponibile dalle 9 alle 18.30, dalle 8 alle 20 presso il Grande Residence Ippocampo e dalle 9 alle 19 al lido Aurora: “Ne beneficiano tutti, gli utenti in termini di sicurezza e le strutture che lo richiedono perché offrono un servizio importante e per questo diventano più appetibili”.