Presunti abusi sessuali da parte di un sacerdote a Manfredonia: sconcerto nell’Arcidiocesi, aperta un’indagine

Sconcerto nell’Arcidiocesi di Manfredonia davanti al racconto di presunti abusi sessuali subiti da un giovane da parte di un sacerdote, pubblicato su StatoQuotidiano.it, a firma di Giuseppe de Filippo.

La notizia è apparsa ieri, 25 agosto. “Lascia disorientati e scossi”, ammette l’arcivescovo monsignor Franco Moscone.

La testimonianza è di un ragazzo oggi trentenne che da anni ha lasciato Manfredonia e vive in Inghilterra, ma era rimasto in buoni rapporti con i sacerdoti della città, compreso l’accusato.

Due anni fa, secondo quanto riportato nell’articolo, lo aveva sentito e avevano concordato di prendere un caffè al suo ritorno programmato per l'estate. E così è stato: dopo un aperitivo, il sacerdote lo ha invitato a casa per una cena, poi il racconto choc: “Dopo aver mangiato carne arrostita e bevuto vino rosso (lui ne ha bevuto parecchio, ma non è una giustificazione per quello che ha fatto) mi chiese di fare sesso con lui ed io ero uscito subito fuori il balcone per fumare una sigaretta ma lui mi seguì fuori richiedendomi di fare sesso e ha cominciato a toccarmi e a palparmi le mie parti intime”.

Poi è scappato spaventato, ma non ha mai denunciato l’episodio per paura.

“Si tratta di una notizia che richiede necessariamente un approfondimento serio ed accurato, pertanto l’Arcidiocesi intraprenderà quanto previsto dalla normativa canonica – fa sapere padre Moscone - Ciò, al fine di appurare la verità dei fatti e di garantire la giustizia nei confronti delle persone coinvolte”.

In questi casi, la citata normativa prevede che si apra un’indagine previa.

“La Chiesa di Manfredonia -Vieste -San Giovanni Rotondo resta vicina a chi è stato coinvolto e ha subito ferite in questa vicenda – ha aggiunto l’arcivescovo - Tutti siamo invitati alla preghiera affinché porti frutti di conversione”.